Przyjechał pijany na komendę w Policach. Chciał sprawdzić swoją trzeźwość

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 9 rano. Mężczyzna skorzystał z urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, po czym wyszedł z budynku i wsiadł do samochodu. Funkcjonariusze zauważyli, że 37-latek wsiadł za kierownicę BMW, które wcześniej wjechało na parking komendy – co potwierdziły dodatkowo kamery monitoringu.

Policjanci podjęli interwencję wobec kierowcy i ponownie przebadali go alkomatem. Badanie wykazało 0,32 promila w wydychanym powietrzu. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy.

O dalszym losie nieroztropnego kierowcy zadecyduje sąd. Za popełnione wykroczenie grozi mu grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do lat 3.