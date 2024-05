Władze województwa zachodniopomorskiego wybrane. W zarządzie trzy nowe osoby

- Brak przedstawiciela Polski 2050 we władzach województwa to sygnał, że koalicja 15 października zaczyna pokrywać się rdzą! Za tę korozję nie my odpowiadamy – skomentował decyzje personalne marszałka radny Sebastian Szwajlik z Polski 2050. Wyjaśnił, że ugrupowanie Hołowni oczekiwało jednego miejsca w prezydium sejmiku i w zarządzie województwa. Przypomniał, że na listę Trzeciej Drogi w wyborach do sejmiku głosowało ponad 62 tysiące mieszkańców regionu, „którzy chcieli dualizmu władzy.

- Urząd marszałkowski to nie urząd doży weneckiego. To nie urząd dośmiertny”– stwierdził Szwajlik. - Chcieliśmy grać w drużynie pana marszałka, bo uważamy, że województwo zmierza w dobrym kierunku i mamy nadzieję, że nadal tak będzie – dodał Szwajlik.