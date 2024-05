Były premier zachęca do udziału w eurowyborach. Lewica prezentowała kandydatów

Włodzimierz Cimoszewicz to "jedynka" w okręgu nr 13, który obejmuje województwa: zachodniopomorskie i lubuskie.

Były premier nie stronił od krytyki. Dostało się protestującym rolnikom.

- Na manifestacji rolników zobaczyłem kogoś niosącego transparent: "my rolnicy, chcemy wyjścia Polski z Unii Europejskiej". To zastanawiam się, czy autor tego transparentu ma choć trochę oleju w głowie? - pytał Cimoszewicz. - W pierwszym roku naszego członkostwa w UE, 20 lat temu wartość eksportu żywności z Polski do Unii Europejskiej wynosiła 4 miliardy euro. W ubiegłym roku 54 miliardy euro, 13 razy więcej w ciągu 20 lat. Polscy rolnicy są najbardziej uprzywilejowaną grupą społeczną, zawodową w wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i warto byłoby, żeby sami sobie uczciwie to powiedzieli, a ci, którzy nie zajmują się za bardzo polityką, żeby nie dawali się oszukiwać politykom, którzy wmawiają im to, że Unia Europejska jest przeciwko nim, podobnie jak reszta Polek i Polaków, żeby nie dawała sobie wmawiać tego, że Unia Europejska czyha na naszą wolność, że mamy być podporządkowani jakiemuś europejskiemu "oberpaństwu".