Eurowybory już za 22 dni. Jak wyglądają przygotowania do wyborów w Szczecinie?

- Pod wieloma względami to wybory podobne do samorządowych lub parlamentarnych, choć są prostsze, gdyż będziemy mieli do czynienia z jedną kartą wyborczą. A to ułatwia komisjom liczenie głosów - wyjaśnia Rafał Miszczuk, pełnomocnik Prezydenta Szczecina do spraw organizacji wyborów.