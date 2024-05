Pościg w Szczecinie. Ukradł samochód, uszkodził dwa radiowozy

- Szczecińscy policjanci otrzymali nad ranem informację o kradzieży pojazdu przy jednej ze stacji paliw. Natychmiast pojechali w to miejsce i podczas patrolowania pobliskich ulic zauważyli jadący ten właśnie pojazd. Postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej. Kierujący jednak zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe wydawane przez policjantów do zatrzymania pojazdu. Cały czas przyspieszał, chcąc zgubić mundurowych, naruszając po drodze szereg przepisów ruchu drogowego - relacjonuje nadkom. Anna Gembala ze szczecińskiej policji.