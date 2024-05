Noc Muzeów w stoczniowej świetlicy. Można obejrzeć kawał współczesnej historii

A co z tymi, którym jednak nie uda się wejść? Mamy dla nich dobrą wiadomość. Po Nocy Muzeów świetlica stoczniowa będzie częściej udostępniana zwiedzającym - jak się dowiedzieliśmy, już niedługo stanie się stałym punktem wycieczek organizowanych przez przewodników miejskich.

Przypomnijmy, że stoczniowa świetlica jest pod pieczą Centrum Solidarności "Stocznia", która zajmuje się m.in. ochroną dziedzictwa "Solidarności". Choć do tej pory nie udało się odrestaurować historycznego obiektu, Centrum działa i zajmuje się popularyzacją najnowszej historii Szczecina. Przypomnijmy, że w tym miejscu ma powstać muzeum, w którym działać mają dwie wystawy: pierwsza poświęcona historii ruchu społecznego Solidarność i druga, poświęcona przemysłowi stoczniowemu w stolicy Pomorza Zachodniego.

Dyrektor Centrum przypomniał, jaką wartość ma dla Szczecina stoczniowa świetlica.

- To symbol jedności i solidarności - podkreśla. - Obradował w niej tzw. Ogólnomiejski Komitet Strajkowy w grudniu 1970 r., tu po raz pierwszy upomniano się o wolne od władz związki zawodowe, to w niej odbyła się słynna rozmowa robotników z I sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem w styczniu 1971 r. i to w niej podpisano pierwsze porozumienie z rządem w 1980 r., które otworzyło drogę do powstania NSZZ Solidarność, a w konsekwencji doprowadziło do obalenia komunizmu w Polsce.