Poślizg na przebudowie śródmiejskiego kwartału 36 [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

Ci, którzy chcieliby już skorzystać z przestrzeni rekreacyjnej i nowych miejsc parkingowych, muszą uzbroić się w cierpliwość. Nie uda się zakończyć prac budowlanych ani w pierwszym, ani do końca drugiego kwartału tego roku.

- W stosunku do pierwotnego harmonogramu prace są przesunięte. Związane jest to z tym, że całe przedsięwzięcie jest skomplikowane. Szczególnie dotyczy to prac ziemnych. W niektórych miejscach roboty są prowadzone na głębokości nawet do 16 m poniżej poziomu gruntu i poniżej posadowienia sąsiadujących z inwestycją budynków mieszkalnych - mówi Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds mieszkalnictwa. - Dodatkowo inwestycja jest realizowana w odległości 1,5-2 m od ściany budynku. Poza tym na opóźnienie realizacji robót miała wpływ także sytuacja braku materiałów na rynku budowlanym, szczególnie stali w okresie wykonywania ścianek szczelinowych parkingowca.