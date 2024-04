Gorzej w produkcji. Nadal brakuje fachowców

- Niepokojące byłoby to wtedy, gdyby te marcowe zgłoszenia o zamiarze zwolnień były zwiastunem na przyszłe miesiące - tłumaczy Przewoda. Od razu jednak dodaje, że z informacji urzędu pracy nic takiego nie wynika. - Bo te zwolnienia dotyczą różnych, niepowiązanych ze sobą branż (branża chemiczna, logistyka, energia odnawialna), a same przedsiębiorstwa nie są na 100 procent pewne, że w ogóle do nich dojdzie (mają plan zwolnień rozpisany nawet do września, a do tego momentu wszystko może się odwrócić).

- Ta liczba to nic szczególnego - mówi Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. - Zastanawiamy się nawet nad tym, czy to nie jest zwyczajny zbieg okoliczności.

- To, z czym mamy do czynienia w tej chwili, to chwilowy spadek produkcji, zapotrzebowania rynkowego na produkowane dobra - uspakaja też Marta Cichecka z działu rekrutacji LSJ HR Group, firmy zajmującej się rekrutacją pracowników. - Może w wyniku porównania z poprzednimi, bardzo dobrymi latami, niektóre firmy się przeliczyły? Mamy nadzieję, że to chwilowa sytuacja, która za jakiś czas, maksymalnie rok, ustabilizuje się i znów firmy te będą zatrudniać.

Jej zdaniem ta sytuacja to wynik m.in. wojny za wschodnią granicą, inflacji, niepewnej sytuacji światowej, rosnących ceny surowców i wszystkich produktów.

- A to sprawia, że zapotrzebowanie rynkowe na różnego rodzaju produkty spadło - tłumaczy Cichecka. - W wyniku zmniejszonego popytu spada sprzedaż, co pociąga za sobą spadek liczby produktów, które firmy muszą wyprodukować. Nie oznacza to, że w ogóle nie będą nic produkować, będą, tylko mniej.

Cichecka zwraca uwagę na to, że to głównie firmy produkcyjne mogą mieć takie problemy. Szczególnie te firmy, które produkują towary premium, jak choćby branża automotive. Widoczna jest też gorsza sytuacja firm z branży IT, a także e-commerce. Ekpertka podkreśla przy tym, że w zachodniopomorskim wciąż mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a w szczególności z rynkiem kompetentnego pracownika.