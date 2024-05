King Szczecin wyrwał Legii Warszawa pierwszą wygraną w play-offach

Ale od trzeciej odsłony King zaczął gonić. I w końcu między 32. a 34. minutą trafił trzy razy (dwukrotnie Avery Woodson, raz Andrzej Mazurczak) za 3 i doprowadził do remisu 73:73. W kolejnych minutach Legia się broniła, ale dwie minuty przed końcem Michale Kyser trafił z półdystansu i King prowadził 79:77. Goście poprosili o czas, a po wznowieniu gry trójkę trafił Christian Vital. Ale to były ostatnie punkty tej drużyny.

King przejął mecz. Za dwa trafił Tony Meier, a gdy gospodarze przejęli piłkę, to Meier został bohaterem, bo trafił za 3 (po świetnej akcji zespołu i filmowej asyście Mazurczaka). Gospodarze już nie mogli przegrać, choć Legia próbowała rzucać z dystansu. Pudłowała.

- King wierzył do końca w zwycięstwo, choć to my prowadziliśmy przez większość spotkania. Wydawało nam się, że mamy pomysł na Kinga, to działało, ale mieliśmy problem z atakiem w czwartej kwarcie – mówił Marek Popiołek, trener Legii. - To nie była kwestia nonszalancji, czy zbytniej pewności siebie po pierwszej połowie. Po prostu popełnialiśmy błędy np. zbyt długo przetrzymując piłkę. To trzeba poprawić przed sobotnim meczem.

- Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, że Legia jest na fali. Rzucili się na nas w I połowie, trafiali za dużo, ale wiemy, że nas też stać na lepszą grę. W II połowie graliśmy swoją koszykówkę - mówił Andrzej Mazurczak, rozgrywający Kinga. - Wiara w nas była do końca. Zrobiliśmy jeden krok.