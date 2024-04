Byliśmy w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach. W niedzielę wielkie otwarcie [ZDJĘCIA]

Choć to jeszcze nie koniec prac, a przelewickie arboretum ze wszystkimi nowymi atrakcjami będzie gotowe do czerwca, to już w niedzielę zwiedzający będą mogli wejść do Ogrodów. Tego dnia arboretum będzie otwarte od 9.00 do 19.00, a w ciągu dnia (11.00-16.00) dla zwiedzających przygotowano szereg dodatkowych atrakcji: warsztaty, sprzedaż roślin czy animacje dla najmłodszych.

- W Przelewicach zawsze najbardziej atrakcyjna była przyroda, teraz zwiedzający mogą być zaskoczeni, jak szybko w tym roku się obudziła do życia - mówi Zygmunt Siarkiewicz, dyrektor Ogrodów Przelewice.

Niespodziewanie, dużo wcześniej niż zwykle, jakby specjalnie na otwarcie, zakwitła dawidia chińska, która jest symbolem tego miejsca. Jednak nie tylko na samą przyrodę warto zwrócić uwagę. - Od półtora roku próbujemy zmienić ogród na bardziej atrakcyjny i sprzyjający zwiedzającym. Rzecz, która będzie na pewno zauważalna od razu, to jest odrestaurowany pałac i jego otoczenie, ale ta inwestycja potrwa jeszcze do końca maja. Ale już w niedzielę będzie można zobaczyć między innymi odnowiony Ogród Japoński, nowe bramy torii, zupełnie nową Bramę Księżycową, nowy mostek. Odrestaurowany został także zabytkowy pawilon - wylicza Zygmunt Siarkiewicz.