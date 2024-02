Nowy parking pod dachem w centrum Szczecina. Postój na zasadach Strefy Płatnego Parkowania

To kwartał między ulicami Małkowskiego, ks. Bogusława, Bohaterów Getta Warszawskiego oraz Królowej Jadwigi. We wnętrzu kwartału 36 będzie dwupoziomowy parking podziemny na 262 pojazdy. Zakończenie robót budowlanych ustalone jest na koniec sierpnia tego roku. Wjazd i wyjazd do parkingu zaplanowano od strony ul. Małkowskiego. Komunikacja z parkingu podziemnego bezpośrednio na teren kwartału będzie się odbywała poprzez zaprojektowane w poziomie parkingu klatki schodowe oraz windy. Na stropie parkingu zaplanowano tereny zieleni. Na pewno garażowiec ma być uzupełnieniem miejsc postojowych w Śródmieściu. "Głos" zapytał, czy znane są już ceny za parkowanie?

- Aktualnie prowadzone są rozmowy i ustalenia ze spółką Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Z założenia parkingowiec będzie działał na zasadach podobnych jak w Strefie Płatnego Parkowania, jako uzupełnienie miejsc parkingowych na sąsiednich ulicach. Rozważana jest także możliwość abonamentowania części miejsc postojowych na drugim poziomie - informuje Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta do spraw mieszkalnictwa. - Więcej szczegółów będzie można przekazać bliżej końca inwestycji i po zakończeniu prowadzonych rozmów.

Co to za inwestycja?

Budowa parkingowca jest związana z kompleksową przebudową kwartału 36. Powstaje budynek z trzydziestoma mieszkaniami, żłobek, świetlica środowiskowa, centralny plac z miniamfiteatrem i fontanną. Inwestycję realizuje Szczecińskie TBS. Wykonawcą prac jest Prime Construction Sp z o.o. Koszt prac to 67 387 191,18 zł. Projekt przebudowy przygotowała Grupa Architektoniczna Domino ze Szczecina.