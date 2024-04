Druga tura w walce o fotel wójta gminy Dobra. Dwie kandydatki gotowe do finału

- Zgromadziłam zespół wyjątkowych kandydatów na radnych, którzy od lat angażują się w poprawę standardów życia w naszej gminie. Aż dziewięciu z nich uzyskało zaufanie wyborców i zostało nowymi radnymi. Dysponujemy znacznymi możliwościami koalicyjnymi, co pozwala nam sprawnie działać w Radzie Gminy - mówi Magdalena Zagrodzka, wieloletnia radna gminy. - Nadchodząca niedziela zadecyduje, kto będzie wójtem naszej gminy. Po pierwszej turze, uzyskałam blisko 5 tysięcy głosów, co stanowi ogromne zaufanie społeczności. Wiem jedno, że chcę odpowiadać za wykonaną przez siebie pracę, tylko i wyłącznie przed mieszkańcami. Nie akceptuję sytuacji, w której decyzje dotyczące gminy, podejmowane są pod naciskiem partyjnym. Mam pełne zaufanie w mądrość naszych mieszkańców i wierzę, że podejmą mądre decyzje.

Do drugiej tury przeszła również Joanna Napiwodzka, wicestarosta policki, kandydatka Koalicji Obywatelskiej (2 203 głosy, 19,15 procent).

- Uważam, że szanse rosną z każdym dniem. Od pierwszego dnia drugiej tury wróciłam do bezpośrednich rozmów z mieszkańcami. Spotykamy się w ich domach i mieszkaniach oraz na ulicach całej gminy. Często słyszę od mieszkańców, że w 1 turze głosowali na innego kandydata, ale teraz oddadzą głoś właśnie na mnie - mówi Joanna Napiwodzka. - Równolegle buduję szerokie porozumienie, poparł mnie Bogusław Kozioł, który otrzymał w 1. turze blisko 8 procent głosów (914). Grzegorz Śliwiński, który zajął 3. miejsce i otrzymał blisko 17 procent głosów (1 933) ogłosił oficjalnie, że zagłosuje na mnie. To jasny sygnał do mieszkańców, że można się różnić, ale jednocześnie się szanować i współpracować. Przygniatająca większość mieszkanców zgadza się, że potrzeba w gminie Dobra wielkich inwestycji i walki o dofinansowania. Mam kompleksowy plan i świetną drużynę oraz wsparcie marszałka Olgierda Geblewicza i ministrów rządu premiera Tuska. Wpłynęła gigantyczna transza z KPO, 27 mld zł, a więc są na kontach pieniądze m. in. na inwestycje w Naszej Gminie. 21 kwietnia idziemy do wyborów wszyscy razem i ja proszę o głos!