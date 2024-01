Polimery Police: komercyjna produkcja ruszy w tym roku. Co z rentownością inwestycji?

Celem projektu Polimery Police, którego całkowity budżet to ok. 1,8 mld dolarów jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, w którego zakres wchodzą instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacja do wytwarzania polipropylenu, o mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie. W czerwcu rozpoczęto produkcję na instalacji polipropylenu.

Kiedy ruszy komercyjna produkcja w Polimerach Police? Czy opóźnienie w zakończeniu projektu o 166 dni, które zgłosił generalny wykonawca, wpłynie na rozpoczęcie komercyjnej produkcji?