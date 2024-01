Polimery Police produkują propylen i polipropylen. Czas na ważny test

- Grupa Azoty Polyolefins planuje zrealizować w pierwszym kwartale 2024 r. produkcję na stabilnej średniej do 70 procent zdolności nominalnej, by do końca trzeciego kwartału ją zwiększać i osiągnąć wydajność maksymalną zaplanowaną dla całego kompleksu nowej fabryki - mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Spółka zawarła i realizuje umowy na wszystkie niezbędne do produkcji polipropylenu surowce strategiczne i media.

- Kolejnym oczekiwanym przez nas etapem, od września 2023 roku, jest pomyślne przeprowadzenie trzydniowego Testu Integralności przez Generalnego Wykonawcę Hyundai Engineering Co. Zgodnie ze zaktualizowanym w listopadzie 2023 roku harmonogramem projektu Generalny Wykonawca zapowiedział przeprowadzenie testu wszystkich instalacji z potwierdzeniem osiągniętych parametrów gwarantowanych w I kwartale 2024 - powiedział Wojciech Blew, p.o Prezesa Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Nowa fabryka w pigułce

Całkowita powierzchnia zakładu w przybliżeniu wynosi 51 ha. Tyle zajmuje 71 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej. Celem projektu Polimery Police, którego całkowity budżet to ok. 1,8 mld dolarów jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, w którego zakres wchodzą instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacja do wytwarzania polipropylenu, o mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie. Obie kluczowe instalacje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i możliwość dostarczania szerokiej gamy rodzajów polipropylenu. Zakres projektu obejmuje również budowę gazoportu z terminalem przeładunkowo-magazynowym, zapewniającym możliwość pozyskania drogą morską niezbędnych do produkcji surowców oraz szereg instalacji pomocniczych.

Generalnym wykonawcą "Projektu Police" jest Hyundai Engineering Co., Ltd.