Od ulicy Nowej po ul. Kolumba w Szczecinie. Byliśmy na placu budowy [ZDJĘCIA]

Z kolei prace na alei Powstańców Wielkopolskich nie ruszą przed zakończeniem prac na ulicy Kolumba. Inaczej doszłoby do paraliżu komunikacyjnego.

- Najpóźniej we wrześniu rozpocznie się przebudowa al. Powstańców Wielkopolskich. Tu zakończenie robót planowane jest w lipcu 2025 roku - mówi Wojciech Jachim.

Czy nowe terminy dla wykonawcy prac są realne?

- Tak, są realne. Wspólnie ustalone, w porozumieniu między generalnym wykonawcą a miastem. Patrząc na to, co dzieje się ogólnie na rynku budowlanym, w tym szczególnie w inwestycjach publicznych, to ważne, że wykonawca jest na placu budowy i "krok po kroku" realizuje inwestycję - komentuje Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina.