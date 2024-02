Hyundai znowu chce wyższego wynagrodzenia za Polimery Police. Tym razem 5,9 mln euro

Jest to kolejny dokument złożony w ostatnich dniach przez Generalnego Wykonawcę. 2 lutego 2024 roku Hyundai złożył Propozycję Zmiany, w której wystąpił o wydłużenie czasu realizacji projektu o kolejne 95 dni i zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 39 772 455 euro. Jako podstawę do zmiany wskazywał m.in. problemy techniczne wskazane we wcześniejszych dokumentach oraz dodatkowe wydarzenia z przełomu roku 2023 i 2024, które skutkowały brakiem możliwości przeprowadzenia etapu uruchomienia instalacji, w celu osiągnięcia zakładanych Paramentów Gwarantowanych instalacji, a tym samym zakończenia prac w projekcie.

5 lutego 2024 r. spółka Grupa Azoty Polyolefins poinformowała HEC, iż wstępnie sceptycznie ocenia zgłoszone propozycje. Na obecnym etapie trudno stwierdzić, czy strony osiągną porozumienie czy konieczne będzie skierowanie sporu do sądu arbitrażowego. Złożone propozycje poddawane są ocenie formalnej.

Generalny Wykonawca w ramach umowy EPC w sposób kompleksowy odpowiada za realizację projektu. Zakończenie realizacji projektu wiąże się z osiągnięciem i utrzymaniem przez Generalnego Wykonawcę Parametrów Gwarantowanych określonych m.in. w umowach licencyjnych dla Instalacji do produkcji propylenu PDH oraz instalacji do produkcji polipropylenu PP. Osiągniecie Parametrów Gwarantowanych jest ściśle powiązane z przeprowadzeniem Testu Integralności wszystkich podprojektów. Po pozytywnym przeprowadzeniu Testu integralności, trwającego nieprzerwanie 72 godziny i osiągnieciu wszystkich Paramentów Gwarantowanych, Generalny Wykonawca przystąpi do całościowego przekazania instalacji Grupie Azoty Polyolefins – zakończenia projektu Polimery Police. Do tego czasu za realizację projektu wraz z całą istniejącą infrastrukturą odpowiada Hyundai Engineering.