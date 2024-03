Widać światełko w tunelu, ale to jeszcze nie finał sporu o S3 i obwodnicę Koszalina

Ostrożnie do prowadzonych rozmów podchodzi wykonawca. Do 8 kwietnia prace na S3 i S6 będą prowadzone zgodnie z planem. Zapytaliśmy firmę Polbud-Pomorze, jakie są jej dalsze plany po tym terminie.

Przypomnijmy, że 1 marca wykonawca zszedł z placu budowy S3 na odcinku Dargobądz-Troszyn o długości 16 km. Planowany termin zakończenia robót to 18 maja 2024 roku. Polbud-Pomorze zabiega o ponad 108 milionów złotych, to prognozowana przez niego kwota waloryzacji kontraktowej. Jednocześnie wystąpił o prawie 6,7 mln zł za konieczność przebudowy gazociągów na terenie inwestycji. Jak czytamy w informacji do GDDKiA, wykonawca na etapie przetargu nie wiedział o kolizji sieci w terenie. A można to było przewidzieć już w ofercie przetargowej.

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako strona umowy szczegółowo analizuje kwestie związane z postulatami wykonawców - informuje „Głos” Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury. - Każdy taki wniosek musi być rozpatrywany z poszanowaniem zapisów zawartej umowy cywilnoprawnej, przepisami prawa i zapewniać niezmienność stosunków w odniesieniu do tych określonych na etapie przetargu. Ma to na celu zapewnienie jednakowych praw obecnemu wykonawcy i uczestnikom postępowania przetargowego, którzy ubiegali się o realizację zamówienia.

Polbud-Pomorze wezwał także do zmiany kontraktu „Budowa Obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”. Kontrakt o wartości 448,87 mln zł realizuje konsorcjum firm Polbud-Pomorze, Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów oraz Wibra Infrastruktura. Data zakończenia realizacji projektu to 22 kwietnia 2024 roku.

Wykonawca potwierdza, że co do zasady GDDKiA terminowo reguluje wynagrodzenie objęte wystawionymi przez wykonawców fakturami.