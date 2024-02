Polimery Police. Koreański wykonawca chce dłuższego terminu prac i prawie 40 mln euro

Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy poślizg na inwestycji. Jeszcze w ubiegłym roku generalny wykonawca poinformował GAP o opóźnieniu w zakończeniu projektu o 166 dni, licząc od 31 sierpnia 2023 roku.

GAP podaje, że generalny wykonawca jako podstawę do wystąpienia o wydłużenie czasu realizacji projektu o kolejne 95 dni i zwiększenie wynagrodzenia wskazuje zdarzenia, do których doszło na przełomie 2023 i 2024 roku.

Nowa kombinat prowadzi już produkcję polipropylenu i propylenu w trybie ciągłym. Na instalacji do produkcji polipropylenu zostało wykonane po raz pierwszy w historii projektu tzw. „przejście” w trakcie produkcji między różnymi rodzajami gatunków homopolimeru.

Zgodnie z kontraktem EPC w formule „pod klucz”, to Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich prac na każdym etapie projektu, takich jak uzyskiwanie stosownych pozwoleń, zamówienia i dostawy urządzeń oraz materiałów, prace konstrukcyjne, odbiory i rozruch.

W dniu 1 lutego br. z sukcesem przeprowadzony został kilkugodzinny test projektowej maksymalnej wydajności instalacji do produkcji polipropylenu. Potwierdza to gotowość do późniejszego Testu Parametrów Gwarantowanych dla instalacji PP.