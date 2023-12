Trzecia dostawa propanu do Morskiego Terminala Gazowego w Policach. Nowa instalacja rozpocznie pracę

Generalny wykonawca projektu Hyundai Engineering Co., Ltd. poinformował GAP o opóźnieniu w zakończeniu projektu o 166 dni, licząc od 31 sierpnia 2023 roku.

- W ocenie wykonawcy powodem złożenia propozycji zmiany dotyczącej przedłużenia czasu trwania projektu są zdarzenia kwalifikowane jako siła wyższa (m.in. skutki wywołane pandemią Covid-19). Spółka przystąpiła do szczegółowej analizy uzasadnienia żądania oraz opisu zdarzeń kwalifikowanych przez wykonawcę jako siła wyższa, przy czym z uwagi na obszerność przedłożonej dokumentacji oraz złożoność zagadnień objętych propozycją zmiany, trudno jest w tym momencie ocenić, jak długo potrwa analiza przedmiotowej propozycji zmiany - tłumaczy Kinga Wełyczko.

Krótko o inwestycji

Całkowita powierzchnia zakładu w przybliżeniu wynosi 51 ha. Tyle zajmuje 71 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej. Celem projektu Polimery Police, którego całkowity budżet to ok. 1,8 mld dolarów jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, w którego zakres wchodzą instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacja do wytwarzania polipropylenu, o mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie. Obie kluczowe instalacje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i możliwość dostarczania szerokiej gamy rodzajów polipropylenu. Zakres projektu obejmuje również budowę gazoportu z terminalem przeładunkowo-magazynowym, zapewniającym możliwość pozyskania drogą morską niezbędnych do produkcji surowców oraz szereg instalacji pomocniczych.