GDDKiA o budowie S3 i obwodnicy Koszalina: nie widzimy powodów do wstrzymywania prac budowlanych

Wobec zadeklarowanego wstrzymania robót budowlanych przez konsorcja, których liderem jest firma Polbud Pomorze, na budowie drogi S3 Dargobądz – Troszyn i dokończeniu obwodnicy Koszalina w ciągu S6, informujemy, że wykonawca do 15 marca, gdy kończy się okres przerwy zimowej, nie ma obowiązku prowadzenia robót budowlanych. Jednocześnie nie widzimy powodów do wstrzymywania prac budowlanych, które były realizowane przez wykonawcę również w okresie zimowym, zwłaszcza wobec następującej obecnie poprawy warunków atmosferycznych. W sytuacji działań wykonawcy sprzecznych z kontraktem, czyli braku realizacji robót po 15 marca, GDDKiA będzie postępować zgodnie z warunkami kontraktu. Zaznaczmy, że z tytułu obecnego wstrzymania prac wykonawcy nie będzie przysługiwało wydłużenie czasu realizacji inwestycji.

Sytuacja na kontraktach S3 i S6

Polbud Pomorze jako lider konsorcjów realizuje dwie inwestycje na ternie Pomorza Zachodniego. Pierwsza z nich to dokończenie budowy obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu S6 w konsorcjum z Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów oraz Wibra Infrastruktura (umowa o wartości 448,87 mln zł podpisana 20 lipca 2021 r.). Druga to budowa drogi S3 Dargobądz – Troszyn w konsorcjum z PRD Nowogard oraz Intop Warszawa i Intop Skarbimierzyce (umowa o wartości 679,35 mln zł podpisana 28 sierpnia 2021 r.).

Należy też zaznaczyć, że konsorcja, których liderem jest Polbud Pomorze otrzymały na skutek zwiększenia limitów waloryzacji dodatkowe około 110 mln złotych na realizację S3 i S6. Natomiast dla całego sektora wykonawczego oznaczało to zwiększenie finansowania inwestycji drogowych o około 5 miliardów złotych. Wykonawcy inwestycji, konsorcja, których liderem jest Polbud Pomorze - występowali o dodatkowe zwiększenie finansowania nie wynikające z umów łączących obie strony.

GDDKiA wykonuje swoje zobowiązania

Nie ma żadnych zaległości płatniczych GDDKiA wobec wykonawcy. Realizujemy płatności w terminach wcześniejszych niż wynika to z umowy. Zwykle następuje to w ciągu dwóch tygodni od złożenia faktury. Nie mamy też informacji o zaległościach generalnego wykonawcy wobec podwykonawców. Każdy podwykonawca składa oświadczenia o braku zaległości, takie dokumenty są załączone do faktury generalnego wykonawcy. Zaznaczmy, że w sytuacji wystąpienia zaległości, podwykonawcy są chronieni przez mechanizm bezpośrednich płatności i ewentualne zaległości generalnego wykonawcy są regulowane wówczas bezpośrednio przez GDDKiA z potrąceniem stosownej kwoty z wynagrodzenia generalnego wykonawcy.