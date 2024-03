Wiemy, kto przebuduje wjazd do Szczecina od strony Stargardu. To będzie wielka zmiana dla kierowców Marek Jaszczyński

Obecnie skrzyżowanie Szosy Stargardzkiej z ulicą prof. Tomasza Żuka to jedno z najruchliwszych i zarazem najbardziej niebezpiecznych miejsc w Szczecinie. Sytuację trochę poprawił fotoradar ustawiony tuż przed skrzyżowaniem na Zdunowo, ale docelowo powstanie tu bezkolizyjny układ drogowy bez sygnalizacji.

To gigantyczna inwestycja warta ponad 187 mln złotych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę ważnego odcinka S10 w Szczecinie. To dobra wiadomość dla kierowców wjeżdżających do Szczecina od strony Stargardu: zniknie kłopotliwa krzyżówka na Zdunowo.