Firma Polbud-Pomorze domaga się pieniędzy. Przestali budować drogi S3 i S6

- Już dwa razy wzywaliśmy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o mediację ze Skarbem Państwa. Finansujemy budowę z własnych pieniędzy. Dla średnich firm, jakie wchodzą w skład konsorcjum to spory ciężar. Wydaliśmy już 43 miliony złotych, a występujemy o 108 mln zł - mówi Ryszard Kaptur, prezes firmy Polbud-Pomorze. - Nasze działanie nie jest czymś wyjątkowym, stosujemy to, co dopuszcza prawo. W tym tygodniu mają rozpocząć się rozmowy z GDDKiA.

Ponad 108 milionów złotych, o które zabiega wspomniane konsorcjum, to prognozowana kwota waloryzacji kontraktowej. Jednocześnie wykonawca wstąpił o ponad 6 mln 690 tys. z tytułu wynagrodzenia za konieczność przebudowy gazociągów na terenie inwestycji. Jak czytamy w informacji do GDDKiA, wykonawca na etapie przetargu nie wiedział o kolizji w terenie. A można to było przewidzieć już w ofercie przetargowej.

Polbud-Pomorze wezwał także do zmiany kontraktu „Budowa Obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”. W piśmie do GDDKiA wzywa m.in. o waloryzację kontraktu o ponad 46 mln 607 tys. zł Kontrakt o wartości 448,87 mln zł realizuje konsorcjum firm Polbud- Pomorze(lider), Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów oraz Wibra Infrastruktura. Obwodnica Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6 ma łączną długość 21,1 km. Od jesieni 2019 roku dostępne dla kierowców są trzy odcinki tej trasy: od węzła Bielice do węzła Koszalin Wschód, połączenie z ulicą Szczecińską (S11) oraz końcowy fragment obwodnicy od węzła Sianów Wschód. To w sumie 13,2 km obwodnicy. Rozprowadzają one ruch z nowej drogi S6, jednak nie dają możliwości ominięcia Koszalina i Sianowa przez ruch tranzytowy. Dlatego konieczne jest dokończenie odcinka od węzła Koszalin Wschód do węzła Sianów Wschód, tak aby spiąć ze sobą całą obwodnicę.