Pamięć o Polakach wywiezionych na roboty przymusowe do III Rzeszy w budynku Urzędu Wojewódzkiego

Dyrektor Męciński przypomniał, że wiele działających dzisiaj firm, zbudowało swoją potęgę na niewolniczej pracy robotników. Także w regionie Pomorze zakłady takie jak stocznia Wulkan, Fabryka Sztucznego jedwabiu w Żydowcach czy Fabryka Benzyny Syntetycznej w Policach działały również w oparciu o przymusowych robotników, pracujących za darmo, przy głodowych racjach żywienia i w skandalicznych warunkach zakwaterowania.

W sumie do pracy przymusowej skierowano w czasie II wojny światowej blisko 5 mln osób z całej Europy, w tym 2,5 mln, to Polacy.

Więźniowie trafiali do Rzeszy często w wyniku łapanek do obozów formujących się na wsiach (do prac w rolnictwie) oraz w miastach (m.in. do prac budowlanych, drogowych oraz w przedsiębiorstwach). Szczecin od samego początku wojny stał się konglomeratem obozów pracy przymusowej i obozów jenieckich. Na terenie miasta i jego najbliższych okolic możemy wymienić około 135 obozów. Największe obozy na terenie Szczecina znajdowały się w: Pommersche Zuckersiederei - zlokalizowany na Łasztowni przy rafinerii cukru, Merkurlager – należący do stoczni Stettiner Oderwerke i Pomolager – należący do zakładów budowy silników Pommersche Motorenbau (około 4 tys. osób). Za przewinienia karano biciem, kierowaniem do obozów wychowawczych lub śmiercią.