Rajd Baja Drawsko. Odcinek specjalny ku czci generała Boruty - Spiechowicza

Kim był Ludwik Mieczysław Boruta-Spiechowicz?

Działacz niepodległościowy, oficer 2 Brygady Legionów Polskich, uczestnik bitwy pod Rarańczą. W 1918 r. jeden z dowódców obrony Lwowa w czasie walk o niepodległość. W okresie międzywojennym oficer zawodowy Wojska Polskiego.

We wrześniu 1939 r. (Wojnie obronnej 1939 r.) dowódca Grupy Operacyjnej „Bielsko” (od 3 września GO „Boruta”). Po nieudanej próbie przebicia się pod Tomaszowem Lubelskim w kierunku Lwowa, trafił do niemieckiej niewoli, z której w cywilnym ubraniu uciekł. Dotarł do Lwowa, gdzie był jednym z twórców polskiej konspiracji niepodległościowej. Pod koniec 1939 r. został aresztowany przez NKWD. Po zawarciu Układu Sikorski-Majski, w sierpniu 1941 r. został zwolniony z niewoli. Na wniosek gen. Andersa, dowódcy Armii Polskiej w Związku Sowieckim, mianowany dowódcą 5 Wileńskiej Dywizji Piechoty. Od marca 1942 r. był dowódcą wojsk ewakuowanych do Iranu.