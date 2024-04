Rajd Baja Drawsko: sportowcy pamiętają o polskich bohaterach [ZDJĘCIA]

- Musimy pamiętać o naszych bohaterach - uważa zwycięzca tego odcinka specjalnego w kategorii samochodów terenowych Krzysztof Hołowczyc, który jechał BMW x3 wraz z Łukaszem Kurzeją. - Czasy są trudne, niepewne, za wschodnią granicą wojna i nie możemy być pewni, co czeka nas w przyszłości. Dlatego tym bardziej powinniśmy eksponować swoje przywiązanie do barw narodowych i naszych bohaterów. My sportowcy jesteśmy z tego dumni.

Kim był Ludwik Mieczysław Boruta-Spiechowicz?

We wrześniu 1939 r. (Wojnie obronnej 1939 r.) dowódca Grupy Operacyjnej „Bielsko” (od 3 września GO „Boruta”). Po nieudanej próbie przebicia się pod Tomaszowem Lubelskim w kierunku Lwowa, trafił do niemieckiej niewoli, z której w cywilnym ubraniu uciekł. Dotarł do Lwowa, gdzie był jednym z twórców polskiej konspiracji niepodległościowej. Pod koniec 1939 r. został aresztowany przez NKWD. Po zawarciu Układu Sikorski-Majski, w sierpniu 1941 r. został zwolniony z niewoli. Na wniosek gen. Andersa, dowódcy Armii Polskiej w Związku Sowieckim, mianowany dowódcą 5 Wileńskiej Dywizji Piechoty. Od marca 1942 r. był dowódcą wojsk ewakuowanych do Iranu.

W 1945 r. wrócił do Polski, a od 1946 r. zamieszkał w Szczecinie - Skolwinie. Przez 20 lat prowadził gospodarstwo rolne. Przez cały ten czas był objęty intensywną inwigilacją ze strony organów bezpieczeństwa PRL. W 1964 r. wyjechał ze Szczecina i zamieszkał w Zakopanem. W okresie powojennym angażował się w niezależny od władz komunistycznych ruch kombatancki. Protestował m. in. przeciw nadaniu w 1974 r. najwyższego polskiego odznaczenia wojskowego, Krzyża Wielkiego Orderu Virtuti Militari, Leonidowi Breżniewowi. Wyrażał swój sprzeciw także przeciw dewastacji Cmentarza Obrońców Lwowa, na którym spoczywa wielu jego podkomendnych z walk w 1918 r.

Od lat 70. zaangażowany w opozycję demokratyczną, w 1981 r. wziął udział w II turze zjazdu „Solidarności”. Otrzymał odznaczenia, w tym Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyż Niepodległości z Mieczami, Krzyż Walecznych (siedmiokrotnie) i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.