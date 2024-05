Alexander Gorgon z Pogoni Szczecin: Jest nam wstyd, bo tak łatwo oddaliśmy finał

Miała być fiesta, karnawał, a jest żałoba – i wśród kibiców i w drużynie.

Alexander Gorgon: Atmosfera w szatni jest w absolutnym dołku. Jesteśmy wszyscy zawiedzeni tym, co się wydarzyło i jak się to skończyło w finale. Jest nam też wstyd, bo tak łatwo oddaliśmy ten mecz. Nie graliśmy jakościowe dobrze, ale mamy sporo jakości, sporo klasy i objęliśmy w tym meczu prowadzenie. Nie ma co nawet się zastanawiać, czy zasłużenie zdobyliśmy pierwsi gola, czy nie. To był finał, a w finale czasami decyduje jedna akcja i my ją zrobiliśmy. Mam pustkę w głowie i nie potrafię wyjaśnić, czemu tego prowadzenia nie mogliśmy dowieźć do końca meczu.

Może tego farta, który Wam sprzyjał w każdym poprzednim meczu pucharowym zabrakło w finale? To nieprawdopodobne, że w finale straciliście gola w ostatniej akcji meczu.

Cała droga do finału była bardzo ciężka, graliśmy dogrywki i w nich walczyliśmy, by uratować się przed karnymi. Rzuty karne to jest loteria, nie chcieliśmy do nich doprowadzać i to nam się rewelacyjnie udawało. W finale wyglądaliśmy jak sparaliżowani, ta presja nas przytłoczyła. Szkoda, bo tak często pokazywaliśmy jakość, nasze duże możliwości, a w finale od początku brakowało swobody w grze, nie byliśmy w stanie utrzymać się długo z piłką na połowie Wisły. Trzeba się z tym przespać jedną, dwie nocy, ale wiemy, że nie ma dużo czasu na płacz. Trzeba się podnieść, bo w lidze też czekają nas mecze, które zadecydują o miejscu w tabeli. Każdy musi ze swoją głową sobie poradzić.