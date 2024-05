Szczecinianie świętowali 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Ładna pogoda przyciągnęła na Jasne Błonia przyciągnęła wielu mieszkańców Szczecina, którzy chętnie uczestniczyli w uroczystościach z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zarówno w części oficjalnej, jak i artystycznej.

W programie uroczystości współorganizowanych przez 12 Szczecińską Dywizję Zmechanizowaną był ceremoniał wojskowy, złożenie meldunku, hymn, Apel Pamięci i przemówienia okolicznościowe.

Podczas uroczystości odczytany został list od marszałka Olgierda Geblewicza.

"Jak co roku Jasne Błonia stają się centrum wspomnień wydarzeń, które dały nam powód do dumy, wznosząc Rzeczpospolitą na szczyt społeczeństw postępowych i ustanawiając ją krajem reformatorów, konstruktorów nowego ładu w Europie i na świecie" - odniósł się do święta marszałek.

Każdy, kto przyszedł na wydarzenie, otrzymał chorągiewki i i biało-czerwone kotyliony przygotowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Wszyscy chętnie przyczepiali kotyliony.

- Moje dziecko jest w przedszkolu i tłumaczę mu, co oznaczają te uroczystości, a ono chętnie słucha. Każde dziecko i każdy dorosły powinni znać swoją historię i szanować ją - mówi pani Kamila, która przyszła na uroczystość z mężem i synem.