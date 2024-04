Spór o budowę S3 i obwodnicy Koszalina. Decydujące rozmowy na początku maja

- Jest częściowe porozumienie i nakreślony horyzont czasowy na ostateczne rozwiązanie wszystkich problemów, gdzie termin został ustalony na 9 maja. Tego dnia w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie odbędzie się spotkanie zamykające cały zakres naszych wniosków. Jak bardzo to rozwiąże wszystkie problemy, zobaczymy - mówi w rozmowie z "Głosem" Ryszard Kaptur, prezes Polbudu-Pomorze.

Polbud- Pomorze to wykonawca dwóch ważnych inwestycji drogowych w naszym województwie, czyli odcinka drogi S3 Dargobądz-Troszyn i dokończenia obwodnicy Koszalina w ciągu S6.

- Strony omówiły kwestie związane z problemami kontraktowymi. Większość kwestii technicznych udało się rozwiązać, ustalono również sposób dochodzenia do rozstrzygnięć w pozostałych jeszcze tematach (związanych z roszczeniami terminowymi wykonawcy - mówi Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Przypomnijmy, że 1 marca wykonawca zszedł z placu budowy S3 na odcinku Dargobądz-Troszyn o długości 16 km. Planowany termin zakończenia robót to 18 maja 2024 roku. Polbud-Pomorze zabiega o ponad 108 milionów złotych, to prognozowana przez niego kwota waloryzacji kontraktowej. Jednocześnie wystąpił o prawie 6,7 mln zł za konieczność przebudowy gazociągów na terenie inwestycji. Jak czytamy w informacji do GDDKiA, wykonawca na etapie przetargu nie wiedział o kolizji sieci w terenie. A można to było przewidzieć już w ofercie przetargowej.