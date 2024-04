Ostatnia sesja sejmiku w ostatni dzień kadencji. Jedna uchwała na zakończenie prac

W ostatni dzień trwania szóstej kadencji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (we wtorek, 30 kwietnia) odbyła się LII, ostatnia sesja. Radni przegłosowali na niej tylko jedną uchwałę. Po podliczeniu głosów, przewodnicząca Sejmiku zamknęła obrady.

Przypomnijmy, że ostatnia sesja Sejmiku już się odbyła - 14 marca. Pod koniec obrad marszałek Olgierd Geblewicz podziękował radnym za wspólną pracę (szczególnie przewodniczącej Sejmiku, Terasie Kalinie).

LII sesja nie była planowana. Została zwołana awaryjnie przez "grupę uprawnionych radnych". Po co? By przyjąć uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy albo egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania pozwolenia na kierowanie tramwajem.

- Konieczność podjęcia tej uchwały wynika z tego, że sąd unieważnił poprzednią naszą uchwałę w tej sprawie - uzasadniła konieczność zajęcia się tematem przewodnicząca Teresa Kalina. - Teraz, po poprawieniu, istnieje konieczność przegłosowania jej ponownie.

Nie było dyskusji. Radni przyjęli ją jednogłośnie. Co ciekawe, Sejmik składał się już nie z 30 a z 29 radnych - Tomaszowi Sobierajowi wygasł mandat radnego po przyjęciu przez niego funkcji prezydenta Koszalina.

Sesja inauguracyjna Sejmiku nowej, siódmej kadencji odbędzie się 7 maja.