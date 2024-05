Brak prądu w zachodniopomorskim. Sprawdź gdzie 21.05 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w zachodniopomorskim (21.05)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew zachodniopomorskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w zachodniopomorskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Gdzie obecnie (21.05 9:05) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat drawski Borne, Przystanek, Przytoń. od 20.05 godz. 14:07 do 21.05 godz. 10:15 Mielenko Drawskie , dz. 40/4 49, Woliczno 1, 2, 2"A", 2A, 3, 3A, od 5 do 10, 10A, 30A, 2/1, 241, DZ. 22/1, dz. nr 242.

21.05 od godz. 9:00 do 14:00 powiat białogardzki Lulewice, Lulewiczki, Pękaninko, Pękanino.

21.05 od godz. 8:00 do 16:00 powiat świdwiński Popielawy 2.

21.05 od godz. 8:30 do 16:30 powiat szczecinecki Rakowo od 50 do 53, Rakowo-2/40.

21.05 od godz. 9:00 do 14:00 Mieszałki ulica Główna 3 A 23B, 351/4, Radusz 21.

21.05 od godz. 8:30 do 13:00 powiat sławieński Wiekowice od 1 do 3, 3A, od 4 do 14, od 62 do 65, 65a, od 66 do 72, 72A, od 73 do 77, 35, Wiekowo 38, 44, II.

21.05 od godz. 8:00 do 17:00

powiat koszaliński Grzybnica od 1 do 3, 3A, od 4 do 12, 14, 14A, od 15 do 17, 17"A", 18, 19, 21, 22, 10/36, DZ. 10/16.

21.05 od godz. 8:00 do 18:00 Bożenice 1, Komorowo od 1 do 5, 5/2, 5A, od 6 do 9.

21.05 od godz. 8:30 do 14:30 Szczecin Szczecin, ul. Olsztyńska 2 do 2b, 4, 4a.

21.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin ul. Truskawkowa 5 do 11.

21.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Klonowa 1 do 19 nieparzyste, 8 do 22 parzyste, dz.nr 171/4.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00

Szczecin, ul. Zajęcza.

21.05 od godz. 8:30 do 14:30 powiat wałecki Przelewice od numeru 33a do numeru 37a

21.05 od godz. 8:00 do 14:30

powiat goleniowski Miłowo ul. Wrocławska nr: 31, 32F, 32C, 33D, 33H,

21.05 od godz. 8:00 do 13:00 powiat stargardzki Stargard osiedle Tysiąclecia 3

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 Chociwel ul. Kołat od 1 do 16, oraz Młynarska od 1 do 24

21.05 od godz. 8:00 do 12:00 Kobylanka ul. 8 Marca nr 29, 30, 31, 32

21.05 od godz. 8:30 do 14:00 powiat kamieński Lubin, Wapnica ul. Pogodna, Turkusowa 1, 1a, 1b, 1c, 1c, 1e, 1f, 3,3a, 5, 12, 6a, 6b, 6c, 12a, 12b, 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f, 20, 20a, 22a, 22b, 22c, 22d, Jachtowa,

21.05 od godz. 9:00 do 10:00

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat białogardzki Kościernica , 33/2.

21.05 od godz. 11:00 do 15:00

powiat gryfiński Chojna ul Jodłowa 13B, działka 55/7

21.05 od godz. 10:00 do 14:00 Klępicz

23.05 od godz. 8:00 do 16:00 Nieznań, nr 1a do 5/2, hydrofornia, dz.nr 42/4.

24.05 od godz. 8:00 do 15:00 Cedynia działki numer: 47/80 do 47/86.

24.05 od godz. 9:00 do 14:00 Mętno działka numer 55/3

27.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat policki Będargowo 20.

22.05 od godz. 8:00 do 15:00 Siadło Dolne 6 do 26a, przepompownia, dz.nr 75/7, 75/8, 105/1, 422.

22.05 od godz. 8:00 do 14:00

Trzebież, ul. Kościuszki 13, 13a, 13b, 13m.

23.05 od godz. 8:00 do 15:00 Warzymice, dz.nr 213/5.

24.05 od godz. 8:00 do 15:00 Przecław, al. Kasztanowa 25, dz.nr 5/49, 5/75.

28.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin Szczecin, ul. Piesza 6.

22.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Kamienna 25a do 25e.

22.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Orna 1, 3, dz.nr 22/1, 22/7, 22/8.

22.05 od godz. 8:30 do 15:00 Szczecin, ul. Miodowa dz.nr 22/19.

23.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Harnasiów 20.

23.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Okulickiego 14 do 40 parzyste.

24.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, aleja Wyzwolenia 77, 77 oficyna, 77a, garaże, dz.nr 4/5.

24.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Nocznickiego 41, 42, Firlika 15.

24.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Thugutta 6, 6e, 6f, 8.

24.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Kurza 13, 14, przepompownia.

27.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Słowackiego fontanna Rusałka.

28.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Władysława IV 9c.

28.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Sowia 43, 45 , 47, Kozia 3.

28.05 od godz. 8:30 do 14:30 powiat stargardzki Stargard ulica Garncarska 2, 4 oraz działka 129/5 (Sklep na rogu ulicy Kuśnierzy/ Garncarska

22.05 od godz. 8:00 do 14:00 Grzędzice ul Radości działka numer 383/21

22.05 od godz. 9:00 do 15:00

Poczernin nr: 66ZA, 66ZB, 66ZE, 66ZT, 66ZU, 66ZF, 66ZG, 66ZL, 66ZJ, 66ZK, 66F, 66FA, 66G, 66GA

23.05 od godz. 8:30 do 14:00 powiat wałecki Przelewice od numeru 33a do numeru 37a

22.05 od godz. 8:00 do 14:30 Przelewice od numeru 33a do numeru 37a

23.05 od godz. 8:00 do 14:30

powiat kamieński Buniewice działki nr 1/114, 1/113, 1/277

22.05 od godz. 9:00 do 14:00 Sierosław od 36a do 36i oraz od 60 do 154

23.05 od godz. 8:30 do 12:30 Borzysław działki nr 110/3 ,110/5 , 111/5 , 111/6 111/11

23.05 od godz. 9:00 do 14:00 Wrzosowo 52a

24.05 od godz. 9:00 do 14:00 powiat goleniowski Nowogard ul. Topolowa nr : 7, 11, 13, 8,10, 15, 13, 17, 16

22.05 od godz. 9:00 do 13:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

