Taka będzie kładka nad ulicą Struga. Poznaliśmy wizualizację projektu

Będzie to konstrukcja o długości ponad 35 metrów i szerokości użytkowej wynoszącej 4 metry. Zastosowano na niej detale kolorystyczne w postaci barw marki Szczecina - Floating Garden 2050.

- Do końca czerwca 2024 roku wykonawca planuje zakończyć prace projektowe oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i decyzje. Co istotne, inwestycja znalazła się na liście projektów objętych dofinasowaniem w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dofinasowanie inwestycji w ramach ZIT to 6 506 453,35 zł - tłumaczy Piotr Zieliński rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji.