Budowa multimodalnego węzła przeładunkowego w porcie Szczecin z unijnym dofinansowaniem

Wsparcie pokrywa prawie połowę kosztów inwestycji. Całość to blisko 9 mln euro (ponad 40 mln zł przy obecnym kursie euro).

- Inwestycja obejmuje dwa zadania - informuje Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ. - Pierwszy to budowa placu przeładunkowego o dużych nośnościach na zapleczu nabrzeży Fińskiego i Norweskiego, w sąsiedztwie nowo wybudowanego, całkowicie zelektryfikowanego układu torowego na Ostrowie Grabowskim. Z kolei w ramach drugiego nastąpi przebudowa istniejącej rampy ro-ro na nabrzeżu Spółdzielczym-Fińskie (ro-ro to typ statku towarowego, pasażersko-towarowego lub barki przystosowanego do przewożenia ładunków tocznych i pojazdów - samochodów osobowych, ciężarówek lub wagonów kolejowych - dop. red.). Poszerzona do 30 metrów rampa umożliwi obsługę większych statków typu ro-ro, które przy Kanale Dębickim korzystać będą mogły z głębokości technicznej 12,5 m. Będzie tu możliwa obsługa, w tym przeładunek ciężkich pojazdów i urządzeń wojskowych.