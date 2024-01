Tory na Gocław i zajezdnia Golęcin w kolejce do remontu. Potrzebne grube miliony [ZDJĘCIA]

- Zajezdnia nie będzie czynna, gdyż nie będzie dojazdu do niej i obie te inwestycje należy zrealizować w tym samym czasie - mówi Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina. - To bardzo duży zakres prac, nie tylko chodzi o przebudowę drogi i nowe tory, ale przede wszystkim o infrastrukturę podziemną. Ze względu na to należy podzielić pracę na etapy, odcinek przy pętli na Ludowej, tuż przy Wyspie Brdowskiej - fabryce gondol Vestas i stoczni Gryfia - trzeba wyodrębnić ze względu na ilość pracy i koszty. Należy także pamiętać, że tak duży i skomplikowany remont wiąże się z dużymi uciążliwościami dla mieszkańców. To dotyczy zwłaszcza odcinka w centrum miasta. Trzeba także pomyśleć o alternatywnej komunikacji, bo tramwaj będzie wyłączony z ruchu.