Torowa rewolucja ma mieć ciąg dalszy. W planach linia do Kijewa i remont tej na Gocław

Zdaniem prezydenta jedną z najważniejszych inwestycji w kolejnych latach będzie Most Kłodny na Łasztownię (wjazd od strony lewobrzeża planowany jest w okolicach Trasy Zamkowej)

- Aplikujemy o środki na Most Kłodny. To najważniejsze zadanie z punktu widzenia infrastruktury drogowej miasta, bo dodatkowy most pozwoli nam skomunikować Łasztownię, ale też odciążyć Most Długi. Wiemy, że ten most będzie w przyszłości wymagał kapitalnego remontu - mówi Piotr Krzystek.