Wąskotorówki w naszym regionie z rekordem popularności

Regularny sezon przewozowy Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej rozpocznie się w tym roku 27 kwietnia i potrwa do 29 września. W tym czasie pociągi kursować będą codziennie, według rozkładu jazdy. Nadmorska wąskotorówka wyjeżdżać będzie codziennie z zajezdni w Gryficach, a po dotarciu do Trzęsacza pociąg kursować będzie wahadłowo 5 razy, na 10- kilometrowej trasie, pomiędzy Trzęsaczem i Pogorzelicą. Ostatni kurs będzie kursem powrotnym do bazy technicznej w Gryficach. Po sezonie głównym, od października pociągi kursować będą w trybie posezonowym, w określonych terminach, a także w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

NKW