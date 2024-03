W gminie Kołbaskowo powstaje malownicza ścieżka rowerowa. Cykliści pojadą po śladzie wąskotorówki [ZDJĘCIA]

- Mamy obecnie wykonane roboty ziemne w 100 procentach. Roboty konstrukcyjne i brukarskie w 80 procentach. Pierwsza warstwa bitumiczna jest wykonana w 50 procentach. Planowany koniec prac to II kwartał 2024 roku - mówi Aleksandra Wojdyła, specjalista ds. Komunikacji Eurovia Polska, czyli wykonawcy prac.

To budowa szlaku rowerowego od granicy polsko-niemieckiej, przez Barnisław, Warnik, Karwowo do Będargowa o długości ok. 4,5 km, szerokości 2,5 do 3 m, wraz z budową miejsc odpoczynku. Koszt inwestycji pierwszego odcinka w gminie Kołbaskowo, to 4 758 481,01 zł, z czego ponad trzy miliony złotych pochodzi z dofinansowania w ramach programu INTERREG V.

Gdy w lipcu 2021 roku podpisywano umowę z wykonawcą, czyli firmą Eurovia Polska, czas realizacji miał wynosić 14 miesięcy, w tym siedem miesięcy na projektowanie. Nic z tego nie wyszło, inwestycja utknęła. Wykonawca wystąpił o podwyższenie wynagrodzenia, co wyniosło 1,9 mln złotych. 14 sierpnia 2023 roku, na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Kołbaskowie, radni zgodzili się na podwyższenie wynagrodzenia.