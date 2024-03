Nad Odrą powstanie marina. Nie w Szczecinie, ale po sąsiedzku [WIZUALIZACJE]

Rejon Siadła Dolnego oraz Moczył jest bardzo atrakcyjny dla kajakarzy. Odra Zachodnia wraz z Odrą Wschodnią tworzy malownicze, unikatowe Międzyodrze. To torfowiska i mokradła poprzecinane siecią kanałów i starorzeczy z florą i fauną niespotykaną już w dolinach innych wielkich rzek europejskich - chętnie odwiedzane są przez miłośników turystyki wodnej. Obie miejscowości łączy też popularny w regionie pieszo-rowerowy Szlak Bielika, który wiedzie od Siadła Dolnego przez Moczyły do Pargowa oraz dalej do granicy polsko-niemieckiej

Gmina Kołbaskowo/fb.com