PGE Spójnia Stargard przegrała pierwszy mecz ćwierćfinału Orlen Basket Ligi

Anwil wygrał rundę zasadniczą, więc przystępuje do play-off w roli faworyta. Trafił na Spójnię którą pokonał dwa razy już w tym sezonie. W play-off niespodzianki nie było. Gospodarze od początku prowadzili, choć jeszcze w I kwarcie trzymali się przeciwników. Trzech kwarta rozstrzygnęła. Szybko przewaga urosła do 20 punktów i było po rywalizacji. Anwil miał swoich liderów, a w Spójni oni rozczarowali: Stephen Brown tylko 5 punktów, a Devon Daniels bez celnej trójki, a za dwa rzucał celnie co trzeci rzut. Najlepszy był Wesley Gordon – środkowy zespołu, który bez wsparcia niskich graczy nie mógł wygrać meczu.

- Nie jest to wynik, którego oczekiwaliśmy, ale było kilka pozytywnych elementów. Będziemy przygotowani do rewanżu – mówił Gordon.

- Gratulacje dla Anwilu za pierwszą część sezonu. Dobrze też rozpoczęli ćwierćfinał. My musimy zrobić wszystko, byśmy zagrali dwa spotkania w Stargardzie – dodał Machowski. - Nie trafialiśmy z czystych pozycji, spudłowaliśmy 13 rzutów wolnych. Musieliśmy gonić, a Anwil uciekał skutecznie. Musimy mieć lepszą egzekucję.