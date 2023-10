W Świnoujściu zbudują nowoczesny agroterminal. Inwestycja za 25 mln zł

List intencyjny podpisano dziś rano w siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, który ma pomóc w inwestycji na terenie OT Port Świnoujście. Przedsięwzięcie ma sfinansować Rolno-Spożywcza Spółka Inwestycyjna wspierana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Koszt inwestycji to ok. 25 mln zł.

Chodzi m.in. o budowę 300-metrowego taśmociągu, którym zboża i inne produkty rolne byłyby transportowane ze statków do magazynu portowego i z powrotem. Teraz odbywa się to za pomocą samochodów.

Agroterminal ma powstać w oparciu o istniejącą już infrastrukturę, którą dysponuje OT Port Świnoujście. Chodzi m.in. o znajdujący się tam magazyn, który miałby zostać unowocześniony. Jego pojemność to ok. 100 tys. ton.

- Port Szczecin-Świnoujście, pozyskując właśnie taką infrastrukturę będzie miał niezwykle atrakcyjną ofertę - powiedział Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury.

- Chodzi o to, aby zboże płynęło przez polskie porty. To realizacja jednego z postulatów, które podpisaliśmy niedawno z ministrem rolnictwa. KOWR ma w swoich zadaniach wspierać i interweniować na rynku, dlatego postała spółka, która dziś podpisuje list intencyjny. Szczecin był kiedyś centrum gospodarczym, ale po likwidacji stoczni i innych zakładów to się załamało. Daj Boże, byśmy to odbudowali. Wszyscy na zbożu zarabiają, to dlaczego polskie spółki nie mogą zarabiać - wyjaśniał Edward Kosmal, przewodniczący NSZZ "Solidarność” Rolników Indywidualnych.