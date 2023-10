W stoczni wbijają dalbę w dno Kanału Parnickiego

Dalba to wiązka pali lub rura wbita w dno akwenu i wystająca ponad powierzchnię wody, wykorzystywana w różnych celach m.in.:

jako uchwyt do cumowania bądź oś do ciasnego obracania jednostek pływających (tzw. obrotnica portowa).

"Bijemy dalbę o średnicy 1,20 m i długości 27 m. Nasz nowy dok będzie opierał się o ten obiekt hydrotechniczny" - poinformowała Net Marine Group.

Wybudowanie doku i wprowadzenie go do eksploatacji przez spółkę Astillero, będącą podobnie jak Stocznia Pomerania częścią szczecińskiej Grupy Net Marine, to unikatowe w skali naszego kraju wydarzenie.