Podwójna radość kobiecej Pogoni. W III lidze derby Szczecina dla Świtu

Ekstraklasa kobiet

Pogoń Szczecin w niedzielę podejmowała Górnika Łęczna. Przeciwniczki przed przyjazdem do stolicy Pomorza Zach. zajmowały dopiero 7. pozycję w tabeli, ale przecież był to zespół z ligowej czołówki z poprzednich sezonów. To jednak pogoniarki potrzebowały bardziej punktów, bo wciąż mają szansę na mistrzostwo Polski. Przed tygodniem przełamały serię złych występów efektownie wygrywając w Olsztynie, a teraz ograły górniczki 2:1 po golach Emilii Zdunek (39.) i Zofii Giętkowskiej (81.).

Co równie ważne – po godzinie dotarła dobra wiadomość z Bielska-Białej. Pogoń do liderek traci tylko punkt.

Inne wyniki 18. kolejki: Rekord Bielsko-Biała - GKS Katowice 0:0, Pogoń Tczew - Czarni Sosnowiec 0:7, Medyk Konin - Stomilanki Olsztyn 3:1, UJ Kraków - Śląsk Wrocław 2:2, UKS SMS Łódź - APLG Gdańsk 2:0.

1. GKS Katowice/18/42/41-14

2. Pogoń Szczecin/18/41/49-15

3. Czarni Sosnowiec/18/34/45-19

4. UKS SMS Łódź/18/34/41-17

5. APLG Gdańsk/18/32/32-21

6. Śląsk Wrocław/18/28/38-30

7. Górnik Łęczna/18/24/27-26

8. Pogoń Tczew/18/20/25-56

9. Rekord Bielsko-Biała/18/16/20-29

10. UJ Kraków/18/15/24-37

11. Medyk Konin/18/13/18-50

12. Stomilanki Olsztyn/18/7/10-52