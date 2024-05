Świt Szczecin przez kilka minut był już w II lidze. Ważna wygrana Floty Świnoujście

I takie faktycznie było. Gospodarze po rzucie karnym objęli prowadzenie i swoim zaangażowaniem nie dopuszczali gości do okazji bramkowych. Czas uciekał, a przełomu nie było. Do Świtu należał jednak ostatni kwadrans, a bohaterami zostali zmiennicy. Wyrównał Patryk Paczuk, a kilka minut później Krzysztof Ropski ubiegł obrońców i wykorzystał dobrą okazję. Świt wygrał, razem z kibicami cieszył się z trzech punktów i zrobił pamiątkowe zdjęcie. Ale też czekał na wieści z Torunia.

- Szampan? Nic z tego. Nie ma co zapeszać, tym bardziej, że spodziewamy się bardzo trudnego spotkania z Pogonią – mówił przed meczem Szymon Kufel, dyrektor Świtu.

Przed rozpoczęciem 29. kolejki wiedzieliśmy, że jak Świt wygra w Nowych Skalmierzycach, a Elana Toruń przegra na swoim boisku z mocną tej wiosny Unią Swarzędz to szczecinianie zapewnią sobie awans do elity. Świtowcy swój mecz rozpoczęli o godz. 14, a spotkanie w Toruniu wyznaczono na godz. 16.

I tak długo nie zapowiadało się na coś ciekawego. Elana szybko (6. minuta) objęła prowadzenie i mogła je podwyższyć. Unia nic ciekawego nie zaprezentowała do przerwy. Ale po zmianie stron była lepsza. W 82. i 87. minucie zdobyła dwie bramki i wtedy Świt był już w II lidze. Elana w 90. minucie zdołała jednak wyrównać, co kwestię awansu przełożyło przynajmniej do środy. Świt ma tak dużą przewagę, że brakuje mu punktu w ostatnich pięciu kolejkach. Tylko kataklizm zatrzymałby nasz zespół.

W innych meczach też ciekawie. Bardzo ważne zwycięstwo odniosła Flota Świnoujście, która walczy, by uniknąć spadku. Z III ligi mogą spaść nie trzy zespoły, ale 4-5, więc Wyspiarze muszą jeszcze solidnie punktować.