Brytyjski spektakl "The Making of Pinocchio" zdobył Grand Prix Kontrapunktu 2024

Zakończyła się część konkursowa 57. Kontrapunktu. Swoje nagrody przyznali jurorzy i widzowie.

Zgodnie z zasadami konkursu, każdy Juror mógł nagrodzić jeden spektakl, a nagrodę Grand Prix mógł otrzymać spektakl, który otrzymał min. 3 głosy. Głosami trzech jurorek: Anny Smolar, Katarzyny Kozyry i Ingi Iwasiów, nagroda Grand Prix 57. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Kontrapunkt” została przyznana spektaklowi „The Making of Pinocchio” duetu Rosana Cade i Ivor MacAskill. Spektakl otrzymał statuetkę Grand Prix oraz nagrodę pieniężną w wysokości 30 tys. złotych.

- Każda forma, która jest zamknięta i współgra z treścią, jest dla mnie ok. W "The Making of Pinocchio" opowieść o tranzycji Avore'a w odniesieniu do Pinokia był dla mnie genialny. Uważam, że ten spektakl dystansuje wszystkie inne - mówi Katarzyna Kozyra, jurorka.