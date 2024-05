Najciekawsze imprezy kulturalne w Szczecinie. Noc muzeów, Juwenalia i nie tylko [PRZEGLĄD WYDARZEŃ]

Europejska Noc Muzeów, Festiwal Wina, premiera w Operze na Zamku - ten weekend zapowiada się niezwykle interesująco pod względem wydarzeń kulturalnych.

Przegląd wydarzeń kulturalnych w Szczecinie (17-19 maja)

"Być jak Beata" Teatr Współczesny w Szczecinie Muzyczne show jakiego jeszcze nie było. Spektakl, który wzruszył i rozbawił do łez samą Beatę Kozidrak. Zachwyt publiczności budzą aranżacje hitów BAJMU i przezabawne kreacje aktorskie, nadające im nowe, często zaskakujące znaczenie. 17, 18, 19 maja, godz. 19.00 "Sztukmistrz z miasta Lublina" Teatr Polski w Szczecinie Spektakl na podstawie powieści autorstwa laureata Nagrody Nobla, Isaaca Bashevisa Singera – „Sztukmistrz z Lublina”, wydanej po raz pierwszy w 1960 roku, a napisanej w języku jidysz. To opowieść o człowieku pełnym sprzeczności, o próbie odrzucenia wiary, buncie przeciwko tradycjom przodków, jak też o pragnieniu spełnienia marzeń. Wiele z utworów z tego muzycznego przedstawienia zyskało sporą popularność, np. song „Dzięki ci Panie za ten świat” stał się hymnem „Piwnicy pod Baranami”.

17, 18, 19 maja, godz. 19.00 "Pornograf" Teatr Polski w Szczecinie Program składający się z piosenek znanego francuskiego artysty Georgesa Brassensa. Pisane przez niego teksty dotyczyły różnych tematów. Można wśród nich znaleźć zarówno nostalgiczne, z nutką zadumy, jak i skoczne, soczystym, często frywolnym językiem opisujące sprawy życia codziennego, od ulicy do alkowy. Teksty te łączy odwaga w mówieniu prawdy i nazywanie rzeczy po imieniu, przez co często odbierane są one jako prowokujące. 18, 19 maja, godz. 22.00 "Chwila nieuwagi" Teatr Polski w Szczecinie Farsa, której bohaterem jest neurotyczny i nudny księgowy, całkowicie oddany swojej pracy i sumienny. Wystarczy jednak - tytułowa - chwila nieuwagi, aby to poukładane życie wywróciło się do góry nogami. Biedaczek wplątuje się w aferę z rosyjską mafią w tle. W jego mieszkaniu pojawia się tajemniczy nieznajomy, którego w żaden sposób nie może się pozbyć oraz bardzo atrakcyjna kobieta. Na to wszystko zjawia się mamusia zatroskana o losy biednego, nieporadnego syneczka. A to dopiero początek...

18, 19 maja, godz. 16.00 "Sceny z sufitu" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Magiczne połączenie improwizacji, wyobraźni i tego, co w Pleciudze najlepsze! Witajcie w świecie spektaklu – unikalnej produkcji, która łączy w sobie sztukę teatru improwizacyjnego z fascynującym światem lalek. Podążając za nieprzewidywalnymi wątkami improwizowanymi na żywo, aktorzy wcielają się w postacie, które ożywają za pomocą misternie wykonanych lalek. To nie tylko przedstawienie dla oczu, ale także dla duszy, gdzie każdy ruch marionetki jest rezultatem spontanicznego działania aktora i jego kreatywności. 18 maja, godz. 11.00, 19 maja, godz. 13.00 "Pradawne drzewo" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Spektakl Teatru Maska z Rzeszowa w ramach 57.MFT KONTRAPUNKT Pradawne drzewo” powstało z inspiracji mitologią słowiańską. To teatralne zaproszenie do poszukiwań Początku, snucia opowieści i przyjrzenia się bliżej życiu nadzwyczajnego drzewa, które jest świadkiem wielu wydarzeń. W centrum opowieści staje potężne drzewo, które podczas spektaklu rozrasta się, ukazując swoje tajemnice.

19 maja, godz. 11.00 "Orfeusz w piekle" Opera na Zamku w Szczecinie W inscenizacji Opery na Zamku świat antyczny zastąpi świat mediów – produkcji telewizyjnych, filmowych, internetowych, a akcja rozegra się wśród aktorów, celebrytów i gwiazd popkultury. Olimp stanie się wielkim show telewizyjnym, ziemia serialem paradokumentalnym, piekło – niskobudżetowym horrorem z przerysowanymi postaciami ze znanych filmów. Scena zamieni się w studio filmowe, a publiczność będzie obserwatorem wyświetlanej na dużym ekranie „wizji na żywo”… 17 maja, godz. 19, 18 maja, godz. 18.00 "Od A do Z czyli od Andrzeja do Zaorskiego" Teatr Kameralny w Szczecinie Spektakl na pograniczu publicystyki teatralnej powstał na podstawie książki Andrzeja Zaorskiego. Ten wspaniały aktor i reżyser dzieli się z widzem cennymi refleksjami, uwagami a czasem celną, serdeczną krytyką świata teatru, telewizji i kina. W wyjątkowo intrygujący sposób Zaorski potrafi zanalizować mechanizmy rządzące światem sceny i porównać je w zabawny sposób z mechanizmami społecznymi, tak ważnymi dla umiejętności odnalezienia sensu życia i szczęścia.

17, 18, 19 maja, godz. 17:00 "Niecierpki" Teatr Kana w Szczecinie "Niecierpki" to spektakl, który w sposób przewrotny i ironiczny dotyka tematu granic wytrzymałości ludzkiej psychiki. Przywoływane w nim historie charakteryzują się nagromadzoną tuż pod skórą chroniczną nadwrażliwością – wystarczy jeden impuls, żeby dotrzeć do punktu krytycznego. Materiały Teatru Kana w Szczecinie. "Maja – rezolutna pszczółka" Teatr Piwnica przy Krypcie w Szczecinie Teatralna adaptacja książki Waldemara Bonselsa „Pszczółka Maja i jej przygody” to opowieść o bystrej i ciekawej świata pszczółce, która podczas wędrówki odkrywa otaczający ją niezwykły świat, a dzięki odwadze, życzliwości i determinacji poznaje nowych przyjaciół. 19 maja, godz. 11:00 "BERNSTEIN | de FALLA | STALMIERSKI" Filharmonia im. Karłowicza w Szczecinie Co – a raczej: kto – łączy gorącą Hiszpanię z baletem? Odpowiedź może być tylko jedna: Manuel de Falla (1876-1946) i jego niezwykła suita baletowa Trójgraniasty kapelusz. Utwór powstał dla słynnych Baletów Rosyjskich Diagilewa. Scenografię do spektaklu przygotował sam Pablo Picasso, a choreografię opracował Léonide Massine. Premiera dzieła odbyła się w Londynie w 1919 roku i był to jeden z największych baletowych triumfów w XX stuleciu.

17 maja, godz. 19.00 Juwenalia Szczecin 2024 Studenci szczecińskich uczelni przejmą klucze do Miasta i zaproszą wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania. Juwenalia to oczywiście wspaniałe koncerty największych gwiazd estrady, ale także liczne wydarzenia towarzyszące i wielka integracja środowiska akademickiego. Juwenalia Szczecin 2024 odbędą się w dniach 16-18 maja, Łasztownia. Noc Muzeów w Przystanku Historia Oryginalne mundury i artefakty związane z bitwą o Monte Cassino, wśród nich pamiątka – niespodzianka związana z gen. Władysławem Andersem, multimedia i „strefa misia Wojtka” dla dzieci. Taką propozycję w dzień 80 rocznicy zdobycia Monte Cassino ma w ramach „Noc Muzeów” szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Na wydarzenie, poświęcone 2 Korpusowi Polskiemu i Bitwie o Monte Cassino, szczeciński IPN zaprasza w sobotę, 18 maja do „Przystanku Historia” w Posejdonie plac Brama Portowa 1 w samym centrum miasta od godz. 18 do 24.

GH Turzyn - darmowy spektakl dla dzieci W najbliższą sobotę 18 maja o godz. 12.00, w ramach obchodów Dnia Matki, w Galerii Turzyn odbędzie się interaktywny spektakl teatralny dla dzieci pt. „O mamo”. Towarzyszyć mu będą znane i popularne piosenki dla najmłodszych. Wstęp wolny. Przegląd filmów animowanych w Kinie Zamek Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza na pokazy filmów animowanych prosto z kultowego studia Ghibli. W Kinie Zamek będzie można zobaczyć ponownie (lub po raz pierwszy) aż 6 tytułów wyprodukowanych przez japońskie studio: „Spirited Away: W krainie bogów”, „Ruchomy zamek Hauru”, „Księżniczka Mononoke”, „Ponyo”, „Tajemniczy świat Arrietty” i „Narzeczona dla kota”. 17-21 maja, Kino Zamek. Patryk Zakrocki | Śledź Młody Jazz 2024 Patryk Zakrocki - polski skrzypek i altowiolista oraz gitarzysta, artysta dźwiękowy, animator warszawskiej sceny improwizowanej, kompozytor. Pobierał lekcje kompozycji u legendarnego prof. Bogusława Schaeffera.

winyle.fm, Jagiellońska 86, 17 maja, godz. 20.00.

Europejska Noc Muzeów 2024 Muzea przygotowują się do angażowania publiczności w swoje rozliczne działania, co sprawia iż Międzynarodowy Dzień Muzeów 2024 zapowiada się jako wzbogacające i pouczające święto. W ramach MDM 2024 chcemy zaprosić odbiorców do ponownego przemyślenia edukacji i wyobrażenia sobie przyszłości, w której dzielenie się wiedzą przekracza bariery; gdzie innowacja łączy się z tradycją. Dołącz do nas, odkrywając bogactwo wiedzy, jaką mają do zaoferowania muzea. 18-14 maja, różne miejsca. XXI Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej Koncert Symfoniczny Mistrzowie preromantyzmu – Kraus, Wanhal, Rossetti, wykonawcami będą Radosław Kamieniarz – skrzypce historyczne oraz towarzysząca soliście Orkiestra Famd.pl pod kierunkiem Pawła Osuchowskiego. Koncert zaplanowany jest w historycznych, nowoodrestaurowanych wnętrzach Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie, ul. Stoisława 4, o godzinie 19:00.

Jam Session pamięci "Ptaszyna" Najbliższe Jam Session poświęcone będzie pamięci legendy polskiego jazzu - wspaniałego muzyka, erudyty, znawcy i osobowości a przede wszystkim wspaniałego, otwartego człowieka. Tego wieczoru usłyszycie kompozycje Jana Ptaszyna Wróblewskiego w wykonaniu kwartetu: Tomasz Licak - saksofon, Patryk Matwiejczuk - fortepian, Maurycy Rymaszewski - kontrabas, Cyprian Wieczorkiewicz-Pakuła - perkusja. Ponadto utwory, które „Ptaszyn” lubił i bardzo chętnie grywał.

17 maja, godz. 21.00, Jazzment Klub. Weekend z 21. Festiwalem MDAG w Szczecinie Już tradycyjnie festiwal Millennium DocsAgainstGravity zawita do znacznie większej liczby kin w Polsce, prezentując swoje filmy w trakcie wydarzenia o nazwie Weekend z Festiwalem Millennium Docs Against Gravity 2024. Będzie miało ono miejsce w dniach 17-19 maja i w Szczecinie po raz kolejny zawita do Klubu Delta w Dąbiu. W trakcie trzydniowego wydarzenia zaprezentowanych zostanie sześć filmów, najnowszych osiągnięć światowej sztuki dokumentalnej. 17-19 maja, Klub Delta. Młode Wilki 2024 W tym roku przypada jubileuszowa, dziesiąta edycja festiwalu Młode Wilki. Wystawa pokonkursowa, tradycyjnie już, odbędzie się w TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie. Dla przedstawicielek i przedstawicieli prasy mamy specjalne zaproszenie na finał Festiwalu, który odbędzie się 17 maja podczas rejsu statkiem "Joanna" po rozlewisku Odry. Rejs planowany jest w godzinach 16:30-19:30. Podczas rejsu planowany jest drobny poczęstunek.

Kunstkamera w Willi Lentza Od piątku (17 maja), w przestrzeni ogrodu Willi Lentza będzie można podziwiać kolejną instalację artystyczną. Przedmiotem projektu jest stworzony przez duet artystów Pawła Kleszczewskiego i Katarzynę Zimnoch (Konik Studio) obiekt zbudowany z lekkich elementów drewnianych, które przyjęły formę sześcianu „szafy rozmaitości” o bokach długości około 3x4x3 metry.

Juventum Hortus. Adrian Domarecki W piątek (17 maja o godz. 19.00) w Willi Lentza wystąpi solista Opery w Magdeburgu – Adrian Domarecki (tenor). Absolwent Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (klasa prof. Katarzyny Oleś-Blachy) był członkiem Programu Kształcenia Młodych Talentów – Akademia Operowa w Warszawie. Warsztat wokalny doskonalił również pod okiem takich mistrzów jak: Marcel Boone, Ryszard Karczykowski, Izabella Kłosińska, Urszula Kryger, Mariusz Kwiecień, Topi Lehtipuu, Zdzisław Madej i Olga Pasiecznik. Łona x Konieczny x Krupa

Kooperacja szczecińskiego rapera z Andrzejem Koniecznym i Kacprem Krupą — muzykami ze składu Siema Ziemia.

Ich debiutancki materiał „TAXI” opowiada o świecie widzianym zza szyby taksówki i jest zapisem transformacji kulturowej ostatnich trzech dekad. Łona przygląda się społecznym nastrojom z uważnością dokumentalisty. W tekstach sięga po autentyczne historie taksówkarzy, taksówkarek i ich pasażerów. Są tu więc elementy reportażu, jest osobista refleksja o świecie ukryta w taksówkowym uniwersum, jest wreszcie poetyka nocy obecna w intrygującej muzyce Koniecznego i Krupy. 17 maja, godz. 19, Słowianin. Closterkeller w Słowianinie Ta wyjątkowa trasa z okazji 25-lecia wydania płyty Graphite obejmuje 13 koncertów. Materiał z tej płyty, należącej do największych dokonań zespołu, z przebojami Na krawędzi i Czas komety, arcydziełem gotyckiej delikatności Zaklęta w marmur i ciężaru w utworze tytułowym, zostanie na każdym z występów przypomniany w całości od początku do końca. Anja Orthodox mówi: "Jestem bardzo dumna z tego ślicznego i najbardziej eterycznego albumu w historii zespołu. To było ukoronowanie tamtego składu. Po tych 25 latach cieszymy się jak dzieci na granie tej płyty na żywo, bo płynąć na takich dźwiękach to magiczne doświadczenie".

18 maja, godz. 20, Słowianin Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego W programie występy lokalnych zespołów ludowych, konkursy, gry, zabawy i animacje dla najmłodszych, a także wyjątkowe koncerty – Międzypokoleniowa bitwa na głosy, Zespół MIG, KAMIL BEDNAREK oraz Zespół DIKANDA. 18-19 maja, Zamek. Festyn Charytatywny Gwiazdy Śródmieścia Gwiazdy Śródmieścia powracają z Festynem Charytatywnym! Odbędzie się on 18 maja 2024 roku (sobota), od godziny 12:00, tradycyjnie w szczecińskich Ogrodach Śródmieście (ul. Wielkopolska 19). Podczas tej edycji festynu, zbieramy fundusze na wsparcie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie, które każdego dnia ratuje psy i koty oraz otacza je miłością.

