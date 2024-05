Sukces Chóru Politechniki Morskiej w austriackim Baden

- Utwory, które zaprezentowaliśmy podczas dwóch etapów, zostały skomponowane przez wybitnych polskich kompozytorów specjalnie dla nas przez Miłosza Bembinowa, Jacka Sykulskiego, Annę Rocławskę-Musiałczyk, czy Zuzanną Koziej. To zawsze ogromna satysfakcja móc reprezentować Polskę i promować piękno muzyki współczesnej na międzynarodowej arenie - mówi Sylwia Fabiańczyk-Makuch, dyrygentka Chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Chórzyści zgodnie podkreślają, że praca przygotowawcza do tego konkursu była wyjątkowo wytężona. Festiwal należy do niezwykle wymagających i intensywnych, przyciąga chóry, które okazują się zespołami profesjonalnymi, a w ich skład wchodzą zawodowi muzycy.

- Tak było i tym razem. Po wielu międzynarodowych sukcesach, z roku na rok, podnosimy sobie poprzeczkę coraz wyżej wybierając międzynarodowe konkursy o najwyższej randze. Nasz zespół składa się z wielu osób, których muzyczne doświadczenie opiera się niemal wyłącznie na naszej wspólnej pracy. Ale to właśnie ta miłość do muzyki i żarliwość, z jaką podchodzą do prób, jest naszą największą siłą, która przekłada się na tak wspaniałe wyniki - podkreślała Sylwia Fabiańczyk-Makuch, wzruszona kolejnym sukcesem swojego zespołu.