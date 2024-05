"Weekend w Szczecinie" - najciekawsze imprezy kulturalne

Teatralne wydarzenia, w tym premiera i kolejna odsłona Kontrapunktu, imprezy plenerowe i koncerty - to wszystko w ten weekend.

"Giselle, tańcz!" Teatr Współczesny w Szczecinie Pełen gagów i radosnej głupoty spektakl choreograficzny, inspirowany klasycznym baletem romantycznym „Giselle”, który odkrył najniebezpieczniejsze, najdziwaczniejsze figury choreograficzne, postawił tancerki na czubkach palców i nakazał im latać.

10, 11, 12 maja, godz. 19.00 "Sztukmistrz z miasta Lublina" Teatr Polski w Szczecin Spektakl na podstawie powieści autorstwa laureata Nagrody Nobla, Isaaca Bashevisa Singera – „Sztukmistrz z Lublina”, wydanej po raz pierwszy w 1960 roku, a napisanej w języku jidysz. To opowieść o człowieku pełnym sprzeczności, o próbie odrzucenia wiary, buncie przeciwko tradycjom przodków, jak też o pragnieniu spełnienia marzeń. Wiele z utworów z tego muzycznego przedstawienia zyskało sporą popularność, np. song „Dzięki ci Panie za ten świat” stał się hymnem „Piwnicy pod Baranami”.

10, 11, 12 maja, godz. 19.00

"Hrabiny przodem" Teatr Polski w Szczecin Hrabiny powróciły! Dalszy ciąg monologów o tajemnicach kobiecości, związków i nieubłaganym upływie czasu w wykonaniu Olgi Adamskiej. Jest zabawnie i autoironicznie. Kwiaty doniczkowe, dzieci, mężczyźni i inne pasje.

10 i 11 maja, godz. 22.00, 12 maja, godz. 19.00 "Chwila nieuwagi" Teatr Polski w Szczecin Farsa, której bohaterem jest neurotyczny i nudny księgowy, całkowicie oddany swojej pracy i sumienny. Wystarczy jednak - tytułowa - chwila nieuwagi, aby to poukładane życie wywróciło się do góry nogami. Biedaczek wplątuje się w aferę z rosyjską mafią w tle. W jego mieszkaniu pojawia się tajemniczy nieznajomy, którego w żaden sposób nie może się pozbyć oraz bardzo atrakcyjna kobieta. Na to wszystko zjawia się mamusia zatroskana o losy biednego, nieporadnego syneczka. A to dopiero początek...

12 maja, godz. 16.00

"To nie było planowane" - Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Improwizacja dla dorosłych i dorosłych – spektakl łączący dwie formy sztuki teatralnej: Improwizacji teatralnej oraz Teatru Lalek. Projekt łączy w sobie spontaniczność i kreatywność improwizacji scenicznej z unikalnym medium teatru lalek. W ramach tego połączenia, aktorzy wykorzystują techniki improwizacji, aby tworzyć sceny i dialogi na żywo, jednocześnie wykorzystując lalki oraz inne elementy teatru tj. teatr cieni, do wykreowania interaktywnego i dynamicznego spektaklu.

10 maja, godz. 19.00 "Kulka" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie KULKA to historia pewnej przyjaźni. Historia nieoczywista, bo opowiedziana bez słów – językiem muzyki, form plastycznych i ruchu. Jej bohaterami są dwaj muzycy, grający na ukulele. Ich występy, zabawy i wygłupy wydają się beztroskie, a więź silna i trwała. Ale pewnego dnia to się zmieni. Czy – i jak – przyjaciele poradzą sobie z tą sytuacją?

11 maja, godz. 11.00, 13.00

"Perfekty i Ambaras" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Sztuka „Perfekty i Ambaras” cenionej dramatopisarki Marii Wojtyszko w reżyserii Jakuba Krofty to pełna magicznych światów i nieoczywistych zwrotów akcji bajka drogi, w której wszystko jest możliwe – spotkanie wróżki, chmary niebezpiecznych mordoryjów, odkrycie Liberlandii… A może nawet polubienie przyszywanego brata?

10 maja, godz. 10.00 "Trojanki" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Spektakl na podstawie „Trojanek” Eurypidesa w tłumaczeniu Jerzego Łanowskiego i „Trojanek” Jeana Paula Sartre’a wg Eurypidesa w tłumaczeniu Jerzego Lisowskiego oraz „Heleny” Eurypidesa w tłumaczeniu Roberta Chodkowskiego.

12 maja, godz. 16.00 "Tuligranie na dywanie" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Najmłodsi widzowie mogą badać wybrany element scenografii, swoich opiekunów, innych widzów lub podążać za działaniem aktorek, które będą delikatnie i spokojnie angażować ich uwagę. Pamiętając, że naturalną potrzebą małych dzieci jest bliskość, wspieramy rodziny w uważnym i spokojnym byciu razem. Staramy się, by stale towarzyszący dzieciom dorośli, odbierając spektakl wspólnie, a dzięki temu podobnie do swoich pociech, mogli przez chwilę odpocząć.

12 maja, godz. 10.30, 12.00

"Sit-Down Tragedy" - Teatr Kana w Szczecinie Spektakl jest okrutną w swojej radykalności, a jednocześnie pełną czułości opowieścią o samotności, bezradności i pięknie człowieka osaczonego wielowymiarowością absurdu otaczającego świata, własnych obsesji, emocji i uwarunkowań. Jest próbą diagnozy i mierzeniem się z nieuchronności.

11 maja, godz. 19:00, 12 maja, godz. 18:00 "Misiaczek" Teatr Piwnica przy Krypcie w Szczecinie Spektakl teatralny dla dzieci od 18. miesiąca do 6 lat na podstawie materiału literackiego Marty Guśniowskiej. W lesie jakich wiele, mieszkał sobie zwykły niedźwiadek. Miał kochającą Mamusię i oddanych przyjaciół. Ale pewnego dnia coś się zmieniło. Co się dzieje z Misiaczkiem? Miłość, przyjaźń, kłopoty. Misiaczek – nieznana historia.

11 maja, godz. 9:30 "Wiliams - Harry Potter" - Filharmonia im. Karłowicza w Szczecinie To już w Filharmonii tradycja, że co roku w maju zabieramy Państwa do świata najlepszej muzyki filmowej. W ubiegłym sezonie była to muzyka z filmu Gwiezdne wojny, tym razem w naszym koncertowym menu: Harry Potter – suita symfoniczna! Przygody młodego czarodzieja opowiedziano w sumie w ośmiu filmach. Saga stała się wielkim kasowym sukcesem. Filmy o przygodach Harry’ego Pottera, nakręcone w latach 2001-2011

10 maja, godz. 19.00

Koncert dla całych rodzin w filharmonii W niedzielę, 12 maja, w złotej Sali Filharmonii w Szczecinie czeka nas wyjątkowy koncert dla całych rodzin. Orkiestrą symfoniczną zadyrygują bowiem wyłonieni w castingu młodzi dyrygenci! Wszystko to w ramach kolejnej odsłony Edu Virtuoso, które prezentuje utalentowaną młodzież. Start koncertu o 17:00. Śledź Młody Jazz 2024 - Kosmonauci Gorąca i głośna premiera ostatnich tygodni. Ich nazwa pasuje jak ulał do tego co grają! Grupa wywodząca się z tradycji jazzowych, a w swoim języku muzycznym czerpie z hip-hopu, drum&basu i improwizacji. Instrumentarium, w skład którego wchodzi saksofon (Miłosz Pieczonka), bas (Bartłomiej Lucjan), wibrafon (Tymon Kosma) i perkusja (Jan Pieniążek) tworzy unikalny styl grupy balansując pomiędzy emocjonalnymi melodiami, a polirytmicznymi strukturami. Mimo młodego wieku artyści mają już duże doświadczenie (np. Miłosz Pieczonka i Jan Pieniążek to muzycy znani ze składu USO9001), a nawet prestiżowe nagrody - tegoroczną nagrodę Fryderyka za fonograficzny debiut roku zdobył zespół Michał Aftyka Quintet z Tymonem Kosmą na wibrafonie.

10 maja 2024, godz. 20.00, winyle.fm.

„Cała naprzód!” w Klubie Delta Spektakl przeznaczony dla dzieci od 1 do 5 lat oraz bliskich im dorosłych. Scenariusz i realizacja: Magdalena Gardas-Wasilewska, Karolina Sabat. Muzyka: Złodzieje.

11 maja (sobota) o godzinie 10.30, Klub Delta. Piknik nad Odrą 2024. Festiwal Podróży i Czasu Wolnego 11-12 maja na Wałach Chrobrego w Szczecinie odbędzie się 33. edycja Festiwalu Podróży i Czasu Wolnego PIKNIK NAD ODRĄ. To wydarzenie, które łączy w sobie pasję do podróży, fascynujące spotkania biznesowe oraz klimat niepowtarzalnej imprezy miejskiej.

Zeszłoroczna edycja PIKNIKU NAD ODRĄ zgromadziła blisko 60 tysięcy entuzjastów, pragnących odkrywać tajemnice różnych zakątków świata! W tym roku liczymy na jeszcze większą liczbę odwiedzających, dla których przygotowaliśmy Targi Turystyczne MARKET TOUR, strefę polsko-niemiecką DISCOVER POMERANIA, Jarmark Rozmaitości, Wielkie Gotowanie (aż 2 razy!), Festiwal Smaków Food Trucków, Strefę Browarów Rzemieślniczych, Wesołe Miasteczko, a także Ocean Zabawy, który zapewni dzieciom wiele radości i rozrywki.

