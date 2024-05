Majówkowy weekend w Szczecinie. Sprawdziliśmy dokąd warto się wybrać

Imprezy plenerowe, koncerty, spektakle i wystawy. Organizatorzy nie zapomnieli o tych, którzy zostali w mieście na majówkę.

"XD" - Teatr Współczesny w Szczecinie W zagrzybionej piwnicy w bloku spotyka się wspólnota mieszkaniowa. Zebranie dotyczące rewitalizacji windy niespodziewanie przeradza się w awanturę, której przebieg wygląda podejrzanie znajomo. Czy kiedyś uda się nam uwolnić z błędnego koła sporów i rozliczeń?

3-5 maja, godz. 19.00 "Kora - dziecko słońca" Teatr Polski w Szczecin Muzyczna opowieść o Korze, charyzmatycznej artystce, piosenkarce, autorce tekstów piosenek i wierszy oraz malarce. Pisano o niej, że jest wieczną hipiską i rockową poetką. Scena była jej żywiołem, tu zmieniała się jak kameleon - raz była drapieżna, a za chwilę liryczna. Wraz z grupą Maanam wylansowała mnóstwo przebojów, które na stałe weszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. W latach 80. ubiegłego wieku stała się idolką tłumów, gwiazdą, jakiej dotąd nie było w polskim show - biznesie.

3, 4, 5 maja godz. 19.00

"Hrabiny przodem" Teatr Polski w Szczecin Hrabiny powróciły! Dalszy ciąg monologów o tajemnicach kobiecości, związków i nieubłaganym upływie czasu w wykonaniu Olgi Adamskiej. Jest zabawnie i autoironicznie. Kwiaty doniczkowe, dzieci, mężczyźni i inne pasje.

4 maja, godz. 22.00, 5 maja, godz. 19.00 "Chwila nieuwagi" - Teatr Polski w Szczecin Farsa, której bohaterem jest neurotyczny i nudny księgowy, całkowicie oddany swojej pracy i sumienny. Wystarczy jednak - tytułowa - chwila nieuwagi, aby to poukładane życie wywróciło się do góry nogami. Biedaczek wplątuje się w aferę z rosyjską mafią w tle. W jego mieszkaniu pojawia się tajemniczy nieznajomy, którego w żaden sposób nie może się pozbyć oraz bardzo atrakcyjna kobieta. Na to wszystko zjawia się mamusia zatroskana o losy biednego, nieporadnego syneczka. A to dopiero początek...

4 i 5 maja, godz. 16.00

"Zuzu i Lulu" - Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Urocza opowieść o dwóch lalkach, które bawią się, uczą i psocą wraz z dziećmi. Kilka prostych dźwięków może przenieść nas w zupełnie inny świat... Mała Iga uwielbia bawić się swoimi lalkami: Zuzu i Lulu. Nie wie jednak, że te dwie sympatyczne zabawki ożywają, gdy tylko spuści je z oka! Zuzu i Lulu to przyjaźnie nastawione do rzeczywistości lalki, które chcą Was zabrać w świat swoich niezwykłych przygód.

4 maja, godz. 14.30, 16.00 "Przebieranki" - Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie „Przebieranki” to spektakl najnajowy, inicjacyjny, w którym nie należy spodziewać się bajki z morałem. To zaproszenie małego widza do odkrywania własnego ciała oraz do odkrywania rzeczy, ubrań, które na różne części ciała można zakładać.

4 maja, godz. 14.00, 15.00, 5 maja, godz. 15.00

"Perfekty i Ambaras" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Sztuka „Perfekty i Ambaras” cenionej dramatopisarki Marii Wojtyszko w reżyserii Jakuba Krofty to pełna magicznych światów i nieoczywistych zwrotów akcji bajka drogi, w której wszystko jest możliwe – spotkanie wróżki, chmary niebezpiecznych mordoryjów, odkrycie Liberlandii… A może nawet polubienie przyszywanego brata?

5 maja, godz. 13.00 "Maja - rezolutna pszczółka" Teatr Piwnica przy Krypcie w Szczecinie Teatralna adaptacja książki Waldemara Bonselsa „Pszczółka Maja i jej przygody” to opowieść o bystrej i ciekawej świata pszczółce, która podczas wędrówki odkrywa otaczający ją niezwykły świat, a dzięki odwadze, życzliwości i determinacji poznaje nowych przyjaciół.

4 maja, godz. 9:30 "Misiaczek" Teatr Piwnica przy Krypcie w Szczecinie Spektakl teatralny dla dzieci od 18. miesiąca do 6 lat na podstawie materiału literackiego Marty Guśniowskiej. W lesie jakich wiele, mieszkał sobie zwykły niedźwiadek. Miał kochającą Mamusię i oddanych przyjaciół. Ale pewnego dnia coś się zmieniło. Co się dzieje z Misiaczkiem? Miłość, przyjaźń, kłopoty. Misiaczek – nieznana historia.

5 maja, godz. 9:30

"W starym kinie" - Czerwie Band - Filharmonia im. Karłowicza w Szczecinie Pola Negri, czyli najsłynniejsza polska aktorka wszech czasów, tragiczna historia miłosnego trójkąta przeniesiona na ekran w 1917 roku oraz doskonali muzycy, specjalizujący się w tworzeniu nowej muzyki do filmów niemych – oto nasza propozycja na zwieńczenie tego niedzielnego, majowego popołudnia. Za ścieżkę dźwiękową do filmu odpowiadać będzie zespół Czerwie, reprezentujący ścisłą polską czołówkę grup grających „na żywo” muzykę do filmów niemych.

5 maja, godz. 19.00 RETROSPEKTYWA: Ryszard Horowitz Szczecińska filharmonia zaprasza na jubileuszową wystawę z okazji 85. urodzin Ryszarda Horowitza. To idealna okazja do zorganizowania retrospektywnego przeglądu największych osiągnięć mistrza z minionych lat. Wystawa to spontaniczny spacer po różnych momentach twórczości Horowitza, prezentujący jego podejście do tak różnorodnych tematów jak moda, motoryzacja, emocje, iluzja i futurystyczne spojrzenie na świat. Prezentujemy retrospektywny przegląd jego najważniejszych dzieł z lat 1969-2022.

5 maja, godz. 20, filharmonia.

XXVI Wiosenne Koncerty Gitarowe na Zamku Podczas tegorocznej majówki w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie rozbrzmiewać będą gitarowe dźwięki. Dla szczecińskiej publiczności wystąpią światowej sławy muzycy. Na koncerty Zamek zaprasza 3 i 4 maja. Kolejna, już XXVI, edycja Wiosennych Koncertów Gitarowych to gratka dla prawdziwych miłośników klasycznych dźwięków. Podczas koncertu 3 maja zagra Marcin Dylla, artysta zaliczany przez wielu krytyków muzycznych i melomanów do grona najwybitniejszych gitarzystów klasycznych. Swoją pozycję zawdzięcza m.in. niespotykanej liczbie nagród na konkursach muzycznych. Następnego dnia (4 maja) Zamek gościć będzie kwintet od lat zajmujący się twórczością Astora Piazzolli i stylem Tango Nuevo w składzie: Klaudiusz Baran (bandoneon), Paweł Wajrak (skrzypce), Michał Nagy (gitara), Jacek Bylica (fortepian) oraz Duszan Korczakowski (kontrabas). Każdy z muzyków ma na swoim koncie wielkie osiągnięcia.

Jarmark Szczeciński 2024

W dniach od 1-5 maja 2024 serdecznie zapraszamy na Jarmark Szczeciński na Jasnych Błoniach, gdzie odbędzie się doroczna Wielka Majówka, którą pokochali Szczecinianie. Wzdłuż alejek pojawią się wystawcy z całej Polski oraz z zagranicy, którzy oferować będą produkty spożywcze, wina, browary rzemieślnicze, świeże owoce, wyroby rękodzieła, asortyment dla psów i kotów, rośliny i wiele innych. Szczecin Classic 2024 W dniach 27.04-3.05.2024 Baltic Neopolis Orchestra zaprasza na grę na strunach wyobraźni podczas pięciu wyjątkowych koncertów. Różnorodne i nieoczywiste składy od duetów po wielką festiwalową orkiestrę, urozmaicony i zaskakujący program, pełen wielkich nazwisk, takich jak: Bach, Handel, Brahms, Vivaldi, Corelli, Dvorak , czy Strauss. Podczas koncertów wystąpią znakomici artyści, liderzy czołowych europejskich orkiestr, tacy jak Vasko Vassilev, Daniel Stabrawa, Jakub Jakowicz, Emanuel Salvador, Andriy Viytovych, Konstantin Heidrich, a także wykonawcy młodzi, którzy szkolić będą się podczas nieziemskiego kursu Szczecin Classic Academy.

