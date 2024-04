Weekend w Szczecinie. Sprawdź najciekawsze wydarzenia kulturalne w mieście

Ciekawe spektakle teatralne, wystawy oraz inne wydarzenia czekają nas w ten weekend.

Przegląd najciekawszych wydarzeń weekendu w Szczecinie (5-7 kwietnia) "Dobry piesek" - Teatr Współczesny w Szczecinie Zapraszamy do Klubu Miłośników Psów. To zbiorowość odrobinę sekciarska, rozczarowana własnym gatunkiem, która stara się odrzucić ludzkie zachowania. Jej członkowie i członkinie próbują zrozumieć psi język i spojrzeć na rzeczywistość psimi oczami (a raczej nozdrzami). 5, 6, 7 kwietnia, godz. 19.00 "Sztukmistrz z miasta Lublina" Teatr Polski w Szczecinie Spektakl na podstawie powieści autorstwa laureata Nagrody Nobla, Isaaca Bashevisa Singera – „Sztukmistrz z Lublina”, wydanej po raz pierwszy w 1960 roku, a napisanej w języku jidysz. To opowieść o człowieku pełnym sprzeczności, o próbie odrzucenia wiary, buncie przeciwko tradycjom przodków, jak też o pragnieniu spełnienia marzeń. Wiele z utworów z tego muzycznego przedstawienia zyskało sporą popularność, np. song „Dzięki ci Panie za ten świat” stał się hymnem „Piwnicy pod Baranami”.

5, 6, 7 kwietnia, godz. 19.00 "Aleja Zasłużonych" - Teatr Polski w Szczecinie Opowieść o małżeństwie, które dochodzi do wniosku, że może być problem z ich pochówkiem. Dlaczego? Nie posiadają bowiem pieniędzy na to, by opłacić własny pogrzeb. Ale - z racji, że ona jest poetką, zasłużoną dla literatury, nagradzaną i docenianą – para stwierdza, iż musi załatwić sobie grób i pogrzeb za darmo od państwa, w Alei Zasłużonych. Autor sztuki tak pisze o swoim tekście: „To nie jest rzecz tylko o poetach, artystach. To tekst o kuglarskim wymiarze życia, w którym żyjemy. O aspiracji wzniosłości, która okazuje się stopniową akceptacją losu, jaki jest poza tym snem. O rozpaczy, na którą, nawet jeśli jesteś poetą, nie znajdujesz słów innych niż przekleństwa".

6, 7 kwietnia, godz. 16.00

"Pornograf" Teatr Polski w Szczecinie Program składający się z piosenek znanego francuskiego artysty Georgesa Brassensa. Pisane przez niego teksty dotyczyły różnych tematów. Można wśród nich znaleźć zarówno nostalgiczne, z nutką zadumy, jak i skoczne, soczystym, często frywolnym językiem opisujące sprawy życia codziennego, od ulicy do alkowy. Teksty te łączy odwaga w mówieniu prawdy i nazywanie rzeczy po imieniu, przez co często odbierane są one jako prowokujące. 5 kwietnia, godz. 22.00 "Mały Książę" Opera na Zamku w Szczecinie Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza na spektakl baletowy „Mały Książę” na motywach książki Antoine’a de Saint Exupery’ego według scenariusza, inscenizacji i choreografii Lucyny Zwolińskiej do specjalnie napisanej muzyki przez Gabriele Basilico. To wspaniała baśniowa opowieść dla młodzieży i dorosłych. 5 kwietnia, godz. 11.00, 6 kwietnia, godz. 19.00

"Fujka i ocean" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Na początku nie musiała mieć żadnego planu na życie. Czas upływał jej na spokojnym dryfowaniu pośród podwodnych stworzeń. Ale pewnego dnia ocean, który nadawał jej życiu łagodny, bezpieczny rytm… wyrzucił ją na brzeg. I tu zaczyna się zupełnie inna historia. Nie można przecież tak bezczynnie leżeć! Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i… no właśnie, co? 5 kwietnia, godz. 9.00 "Tuligranie na dywanie" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Wyobraź sobie, że jesteś bardzo małym człowiekiem. Masz dwa lata, rok albo jeszcze mniej. I wiele rzeczy przeżywasz pierwszy raz. Lubisz badać świat wszystkimi zmysłami, co pozwala Ci odkryć zupełnie nowe zastosowanie dla wielu rzeczy. 6 kwietnia, godz. 15.00, 7 kwietnia, godz. 12.30

"Zróbmy bałagan!" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie

Teatr jest wszędzie… nawet w naszym domu! A gdyby tak spodnie zamieniły się w słonia? Czy skarpetki mogą zamienić się w kwiatek? A jak stworzyć saksofon? Czy ubrania służą tylko do noszenia?... Lalkę teatralną można zrobić naprawdę ze wszystkiego! 6 kwietnia, godz. 16.00, 7 kwietnia, godz. 13.30 "Delicja" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Delicja to miasteczko, które podczas ogromnego huraganu zostało zmiecione z powierzchni ziemi i wpadło do włoskiego buta. Na próżno szukać tam południowego luzu i spontaniczności. W Delicji żyje się „idealnie” – wśród perfekcyjnie przystrzyżonych trawników, nienagannych manier i przyklejonych uśmiechów. 7 kwietnia, godz. 11.00 "Apetyt na czereśnie" Teatr Kameralny w Szczecinie Perypetie małżeńskie – z cyklu polska literatura dramatyczna w Teatrze Kameralnym. Mężczyzna i Kobieta. Oboje po przejściach. Spotykają się w przedziale pociągu i skazani na wspólną podróż wspominają dobre i złe chwile swoich zakończonych związków, wcielając się w postaci z przeszłości.

6 kwietnia, godz. 18.00, 7 kwietnia godz. 17:00 "Niecierpki" Teatr Kana w Szczecinie Tytułowe niecierpki to rośliny, których nazwa w wielu językach związana jest z niecierpliwością lub nietolerancją dotyku (np. gatunek Impatiens noli-tangere od łac. noli me tangere – „nie dotykaj mnie”). Przywoływane w spektaklu historie charakteryzują się podobną, nagromadzoną tuż pod skórą chroniczną nadwrażliwością – wystarczy jeden impuls, żeby dotrzeć do punktu krytycznego. Autorski monodram Bibianny Chimiak opowiada o naszej kondycji psychicznej i o granicach jej wytrzymałości, o mierzeniu się ze skrajnymi sytuacjami stawianymi przez rzeczywistość. Zbudowany jest na subtelnościach, drobnych gestach, mrocznej, ale i pełnej czułości atmosferze, ze sporą dawką czarnego humoru, odrobiną dreszczyku, prawie bez słów, za to z dużą ilością teatralnej magii.

6 kwietnia, godz. 19.00 "Mischa Maisky" Filharmonia im. Karłowicza w Szczecinie

Po wspaniałym recitalu, który dał w naszej złotej sali w 2017 roku Mischa Maisky – jeden z najwybitniejszych wiolonczelistów naszych czasów – zagra dla Państwa ponownie, tym razem jednak wspólnie z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii w Szczecinie. 5 kwietnia, godz. 19.00 Muzykoterapia na misach i gongu dla rodziców z dziećmi Zajęcia mają na celu pokazanie doświadczenia głębokiego relaksu jaki można osiągnąć pod wpływem mis i gongu. Muzykoterapia wpływa bardzo kreatywnie na dzieci. Jest przeciwwagą dla niekończących się atrakcji i doznań oraz przebodźcowania. Osiągnięty wewnętrzny spokój oraz poczucie bezpieczeństwa przekłada się na lepsza koncentrację, lepszy sen czy większą swobodę w ciele. 6 kwietnia, godz. 10, 13 Muz. Lex Drewinski Od 6 kwietnia do 1 czerwca 2024 roku w Willi Lentza będzie można podziwiać prace wybitnego artysty – Lexa Drewinskiego.

Rodowity szczecinianin, zaliczany do grona najbardziej rozpoznawalnych współczesnych plakacistów świata jest kontynuatorem przedstawicieli słynnej Polskiej Szkoły Plakatu, którą w latach sześćdziesiątych XX wieku tworzyli m.in.: Henryk Tomaszewski, Eryk Lipiński, Jan Lenica, Jan Młodożeniec, Franciszek Starowieyski, Waldemar Świerzy, Tadeusz Jodłowski, Tomasz Rumiński i Karol Śliwka.

Wernisaż – 6.04.2024 – godz. 18:00, Willa Lentza. ENEJ - Vesna Tour Wiosna 2024 zapowiada się dla nas wyjątkowo. W tym czasie planujemy wydać nasz nowy krążek pt. VESNA, a wraz nim ruszyć po klubach w całej Polsce. To będzie wyjątkowa dla nas chwila, ponieważ ostatni raz w takiej trasie byliśmy 9 lat temu przy okazji premiery płyty Paparanoja. Teraz ruszamy do Was z nowymi numerami, ale z pewnością podczas koncertów nie zabraknie utworów, które dobrze już znacie. My już nie możemy się doczekać tych spotkań.

6 kwietnia, godz. 20, Słowianin. ImproBajka. Pozostali w Klubie Delta Oto przed Wami niezwykły świat IMPROBAJKI dla najmłodszych impro-widzów. Razem wyruszymy do krainy fantazji, gdzie wszystko może się zdarzyć. Odkryjemy bajki, które nigdy jeszcze nie zostały opowiedziane i nigdy więcej już się nie powtórzą. Bajki, które zobaczycie, bawią, wzruszają, ale też uczą i wszystkie powstaną na waszych oczach przy pomocy waszej wyobraźni.

7 kwietnia, godz. 11, Klub Delta. Triathlon story, czyli chłopaki z żelaza Sztuka „Triathlon story" to wyjątkowo energetyczna i dynamiczna komedia. W hotelowym pokoju, wieczorem, przypadkowo spotykają się czterej uczestnicy zawodów triathlonowych. Każdy z nich zjawia się tam z innego powodu i każdy z nich czegoś innego oczekuje od startu. Łączy ich triathlon a co ich dzieli? Wszystko! Mają zupełnie odmienne poglądy na życie i odmienne życiowe doświadczenia, różne temperamenty i sprzeczne charaktery, nawet poczucie humoru każdy z nich ma inne. 7 kwietnia, godz. 16, 18.30, Opera na Zamku. Spektakl komediowy – SPA Wystarczy niewielkie przejęzyczenie, by w jednym pokoju hotelowym spotkali się Ślązak z żoną -„córeczką mamusi”, uwielbiająca robić niespodzianki Kaszubka i On, najważniejszy Prezes. I gdy skomplikowaną sytuację już, już spróbuje rozwiązać szczery do bólu Góral, przyprawiając Huberta, kierownika hotelu o ból głowy, oliwy do ognia doleje Zakonnica.

7 kwietnia, godz. 16, 19, Nowa Dekadencja. Koncert Wiedeński - Orkiestra Księżniczek Jedyny taki projekt na Świecie - Koncert Wiedeński - Orkiestra Księżniczek. Gwiazdorska obsada, soliści, międzynarodowy balet, zjawiskowe głosy, show świetlne oraz przepiękne projekcje multimedialne. Doskonała zabawa, znakomity kontakt z Publicznością, różnorodny repertuar i mnóstwo humoru! Koncert Wiedeński to wspaniała uczta dla zmysłów, zapierające dech w piersiach olśniewające kostiumy, stworzone przez najlepszych projektantów, aby wzbogacić to niesamowite wydarzenie. Spektakl pełen kolorów. 7 kwietnia, godz. 17, 20, filharmonia.

