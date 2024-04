Arkadiusz Miłoszewski, trener Kinga: Nie chcieliśmy oglądać się na wyniki przeciwników

- Legia to bardzo dobry, rozpędzony zespół. Sytuacja jest podobna, jak to temu. Wtedy były obawy przed Anwilem Włocławek, więc teraz nie spuścimy głowy przed Legią? Podniesiemy je, będziemy walczyć, pokażemy, że mistrz Polski potrafi wygrywać z Legią – zadeklarował szkoleniowiec. - Jest krótko do pierwszego meczu, ale trzeba popracować nad głowami, trzeba odbudować kilku zawodników. Będzie trochę pracy nad fizycznością, bo za nami ciężki mecz w Sopocie. Trefl grał fizyczną koszykówkę, męczyli naszych graczy i trzeba się odbudować. Musimy być gotowi na czwartek.

- Mam mieszane uczucia. Przede wszystkim jestem zadowolony z wyniku, bo udało się wygrać i udało się zapewnić nam atut własnego boiska w pierwszej rundzie play-off. To jest ważne, bo pozostanie nam zrobić swoje. Nie chcieliśmy oglądać się na wyniki przeciwników, jakieś matematyczne wyliczenia, tylko sami chcieliśmy zapewnić sobie 4. miejsce – mówił po meczu Miłoszewski. - Ale mam też wrażenie, że możemy grać jeszcze lepiej, jeszcze luźniej, a łapie nas jakiś stres. King już pokazał, że potrafi grać i mam nadzieję, że to znów pokażemy. Popracujemy nad mentalnością.

Jeszcze przed ostatnią serią rundy zasadniczej były też szanse, by Spójnia w ćwierćfinale grała z PGE Spójnią Stargard, ale konieczne były dwa wyniki do tego: wygrana stargardzian z Dzikami i porażka Legii w Lublinie. Takich korzystnych rozstrzygnięć zabrakło.

- A czemu mielibyśmy nie zagrać w półfinale ze Spójnią? To może być lepsza sytuacja niż granie w ćwierćfinale – z uśmiechem mówił Michał Nowakowski, skrzydłowy Kinga. - Trochę ostro zagrałem, ale szczerze mówiąc: jeśli mamy coś w tym sezonie ugrać, to nie ma co się oglądać na przeciwnika. Nie ważne z kim zagramy. Ważne, że mamy przewagę parkietu w pierwszej rundzie i już nie mogę się doczekać walki z Legią, bo mamy im coś do udowodnienia po niedawnej porażce u siebie.