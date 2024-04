Dzieje się w weekend w Szczecinie. Sprawdź dokąd warto się wybrać!

"Trubadur" to potężne arcydzieło. Muzyczna dramaturgia oparta na ostrych kontrastach oraz błyskotliwość partii wokalnych fascynują publiczność, a to czyni tę operę jedną z najczęściej wystawianych. "Trubadur" Giuseppe Verdiego w interpretacji Barbary Wiśniewskiej to opowieść o tym, jak decyzje poprzednich pokoleń definiują życie współczesnych. Możemy tu mówić o transmisji traumy, chorobie która przechodzi z przodków za pomocą słów i czynów, niewykrywalna i żarłoczna. Materiały Opery na Zamku w Szczecinie. 13 kwietnia, godz. 19.00, 14 kwietnia, godz. 18.00

Delicja to miasteczko, które podczas ogromnego huraganu zostało zmiecione z powierzchni ziemi i wpadło do włoskiego buta. Na próżno szukać tam południowego luzu i spontaniczności. W Delicji żyje się „idealnie” – wśród perfekcyjnie przystrzyżonych trawników, nienagannych manier i przyklejonych uśmiechów. 12 kwietnia, godz. 10.00

"Kaczątko" to spektakl najnajowy, muzyczny, bez słów, oparty luźno o treść "Brzydkiego kaczątka". Historia szarej kaczuszki, która do nikogo nie pasuje i której nie lubią na podwórku, bo jest inna, a która później okazuje się najpiękniejsza i najbardziej wartościowa. 13 kwietnia, godz. 11.30, 12.30, 14 kwietnia, godz. 12.00, 13.00

"Od A do Z czyli od Andrzeja do Zaorskiego" Teatr Kameralny w Szczecinie

Else Mögelin należała do najważniejszych artystek związanych z międzywojennym Szczecinem. Jako absolwentka słynnego już wówczas Bauhausu przeniosła na Pomorze innowacyjne metody twórcze i dydaktyczne. W latach 1927–1942 prowadziła pracownię tkaniny w szczecińskiej Miejskiej Szkole Rzemiosła i Przemysłu Artystycznego, przemianowanej w 1930 roku na Praktyczną Szkołę Pracy Projektowej. Na wystawie zgromadzono ponad 100 obiektów reprezentujących różne media i techniki, pochodzących z kolekcji instytucjonalnych i prywatnych. Niemal wszystkie dzieła pokazywane są po raz pierwszy w Polsce, część z nich ma swoją międzynarodową premierę. 11 kwietnia, godz. 18.00, Muzeum Narodowe w Szczecinie, wstęp wolny.

To muzyczny projekt Vitaliia Bondara oraz Mitra Dymitriadisa. Niesamowita wirtuozeria gitary Vitaliia oraz akustyczne brzmienie Mitra, a także ich głosy, tworzą niepowtarzalny klimat ich występów. W repertuarze duetu znajdziemy nieśmiertelne przeboje: od Stinga, The Police, Michaela Jacksona, Pink Floyd, poprzez polskie evergreeny: Niemena, Rodowicz, Stare Dobre Małżeństwo czy Rynkowskiego. 12 kwietnia, godz. 19, 13 Muz.

Koncert LOTTO w TRAFO

LOTTO tworzą: Łukasz Rychlicki (Kristen), Mike Majkowski (Hailu Mergia Trio, Oren Ambarchi Hubris) i Paweł Szpura (Hera, Wovoka). Dotychczas zespół był znany z grania ekstremalnych dźwięków, instrumentarium było elektryczne. W TRAFO zagrają akustyczny materiał z płyty „Summer” nagranej w ubiegłym roku w Szczecinie, podczas ekstremalnych upałów, kiedy ani noc, ani ranek nie dawały wytchnienia. Miasto uśpione, stojące, z duszną i niepokojącą atmosferą, jakby za chwilę miało się wydarzyć coś dziwnego. Taka jest muzyka ostatniej płyty. Za jej miks i mastering odpowiedzialny jest Joe Talia, znany ze współpracy z takimi muzykami jak Oren Ambarchi czy Jim O’Rourke.

13.04.2024. godz. 20:00.

Dziedziczę To, Co Utraciłeś / I Inherit What You Lost - wystawa / spotkania / projekcja filmu

Program szczecińskiej wystawy oraz cyklu spotkań zainspirowany został odpowiedzią na zaproszenie młodych twórców z krajów Partnerstwa Wschodniego i Azji Środkowej do podjęcia tematu dziedziczenia i utraty. Dziedzictwo bowiem to zarówno element przestrzeni fizycznej, jak i mechanizm polityczny, zarówno zasób, jak i trauma. Jednostkowe, indywidualne narracje wchodzą w dialog z oficjalną historią i ustaloną geografią. Oddając głos artystom tych regionów, projekt otwiera się na obecność różnych ujęć.

13-14.04. / Teatr Kana.